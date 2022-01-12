【虎虎生威直播间】大厨上菜：金钱一品锅、港式腊味饭

再过不久即将迎来华人农历新年，厨师张克明与本地资深艺人“二姑”蔡平开，于1月12日（星期三）晚上8时，在《大厨上菜》直播中分享两道年味满满的年菜佳肴。

“二姑”蔡平开以及张克明师傅向线上观众拜个早年。（邝启聪摄）

港式腊味饭。（邝启聪摄）

（1）港式腊味饭

材料：

白米（350克）、清水（350克）、腊鸭腿（80克）、腊肠（80克）、腊肉（50克）、鸭肝肠（50克）、鸡中翅（5只）、鸡油（100克）、菜心（8棵）

调味料：

生抽（25克，2汤匙）、老抽（25克，2汤匙）、麻油（6克，1茶匙）、味精（3克，1/2茶匙）、白糖（4克，1茶匙）、花雕酒（4克，1茶匙）、 熟鸡油（50克，5汤匙）

做法：

腊鸭腿与腊肉切片，腊肠与鸭肝肠切段 将全部腊味放入开水里汆烫1分钟，去腊肠的外衣 鸡中翅斩半腌制入味，静置一旁待用 白米淘洗后浸泡35分钟，滤干 放入蒸碗里，加入清水，置入蒸笼里将米饭蒸熟 加入处理后的腊味料及鸡中翅，继续蒸15分钟 最后取出淋上酱汁及熟鸡油，放入菜心即可享用

金钱一品锅。（邝启聪摄）

（2）金钱一品锅

材料：

蛋豆腐（2份）、大白菜（350克）、石斑鱼肉 （150克）、中虾（5只）、鲍鱼（8只）、烧肉（100克）、干贝（20克）、鱼鳔（30克）、金华火腿（30克）、咸蛋黄（3粒）、枸杞子（5克）、蒜瓣（5粒）、老姜（15克）、地鱼干（20克）、高汤（1000克，1000毫升）

高汤材料：

鸡骨（800克）、猪大骨（2只）、老姜（20克）、虾头（50克）、清水 （4000克，4000毫升）

调味料：

盐（2克，1/2茶匙）、味精（3克，1/2茶匙）、芝麻油（6克，1茶匙）、胡椒粉（2克，1/2茶匙）

做法：

咸蛋黄放入蒸锅里蒸15分钟，取出趁热将蛋黄压碎备用 烧肉切块，鱼肉切厚片，虾背开一刀 干贝泡水10分钟，鱼鳔处理后切块 豆腐切段煎至金黄色，金华火腿切片后过热水 取砂锅加入适量油，放入地鱼干、金华火腿和蒜瓣，爆香后取出 把高汤倒入砂锅里，放入咸蛋黄煮10分钟，再去除蛋黄渣 加入蒜瓣、姜片、金华火腿、干贝、地鱼干、大白菜和鱼鳔进高汤 转小火，再加入鱼片、虾、红烧肉、鲍鱼和蛋豆腐，盖上砂锅，焖煮约8分钟，趁热享用

张克明师傅小心翼翼地取出港式腊味饭。（邝启聪摄）

金牡丹泰国上等香米

这款产自泰国的上等香米，有鉴于地理位置与气候宜人，土壤肥沃以及水量丰沛，所种植的稻谷洁白透亮、馥郁芳香，煮出来的米饭清香扑鼻、饭味缭绕，符合亚洲人对米饭的高标准追求。

金圈芥花籽油

含丰富维生素E，以及Omega 3和6脂肪酸，有助于降低坏胆固醇水平。饱和脂肪含量比一般食用油降低25%，适合煎炒和调配各类沙拉酱汁。同时，也获得新加坡“较健康选择”标签以及清真认证。

鸿运嫩滑蛋豆腐

采用100%非转基因加拿大大豆制成，不含防腐剂、人工色素和调味剂。这款鸡蛋香气满溢的蛋豆腐，爽口鲜嫩，不论是蒸、炒、烧烤、铁板等烹饪方式，都能煮出一道营养美味的佳肴，简直是下饭神器。

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