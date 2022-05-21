糕点熟食 质朴家常味

潮州和客家料理小食店，从糕点到熟食，在馅料与烹煮法上落足心思，释出质朴家常味。

妈妈的味道不一定是色香味俱全，却灌注了满满的爱心和用心，食材丰富且调味适中，还传承着家族的古早味。这两家经营潮州和客家料理的小食店，所售卖的菜肴很质朴，却让人感动。

家常潮州粿和娘惹餐

鄞家潮州餜点（Yoon's Social Kitchen）开设在麦波申路一栋不算热闹的商业大厦内，若非有人介绍，还真不会经过。

鄞家潮州餜点以纯手工制作，加上潮州妈妈的爱心，食材饱满，口味传统。（陈爱薇摄）

鄞佩澕（45岁）个子不高，但带有女中豪杰的气质；经营这家社会企业看起来顺理成章，一路走来并不容易。鄞佩澕的母亲擅长制作各式潮州粿点，她于2016年为母亲在面簿行销，吸引潮籍会馆邀请她们开设工作坊。

友人随后邀请鄞佩澕一起开办社会企业，不仅传承潮州糕粿手艺，还可聘用前女嗜毒者，给予她们融入社会及发挥厨艺的机会。

娘惹咖喱和杂菜

这里的潮州粿没有放虾米，因为鄞佩澕的哥哥对虾米敏感。新鲜三层肉或猪油弥补了没用虾米的鲜味，吃起来有脂肪和肉汁香。每个价格介于$1.50至$2.50，了解所使用的食材后，就不会觉得价格偏高。

饭粿的花生以气压锅处理，味道像卤花生，但还保留一定脆度。芋头粿有块块芋头，笋粿包的是货真价实的笋丝（不是沙葛），也有韭菜粿和芒光粿。甜的则有鼠壳粿和甜桃粿，鼠壳粿用了晒干的鼠麴草制作，而不是黑芝麻，吃起来有淡淡草药香。馅料根据传统做法制作，像花生馅混合了桔饼粒，带柑橘香。

主厨是一名潮州娘惹，热食也是有看头的家常味。苏东面（$6）是我们熟悉的炒虾面，据知以前称“苏东面”。汤头以排骨和虾熬煮两小时，不放味精，面条焖煮得入味，虾和苏东很新鲜，参峇辣椒酱（sambal belacan）够辣带劲。卤肉饭加卤蛋，以及咖喱鸡腿加马铃薯，是每日固定套餐（$6），可选择不辣杂菜或咖喱菜。咖喱鸡腿的味道介于仁当和咖喱之间，有较重香料味，但不会太浓稠。

苏东面的汤头以排骨和虾熬煮两小时，面条很入味馅料新鲜。（陈爱薇摄）

卤肉饭加卤蛋，咖喱鸡腿加马铃薯，加上无辣杂菜或咖喱菜，是鄞家潮州餜点每日固定套餐。（陈爱薇摄）

下次有机会，再去试吃隆冬（lontong）、米暹（mee siam）和炸豆腐。每逢周四有猪脚醋和焖梅菜。

地址：401 Macpherson Rd #01-07 Macpherson Mall S368125

电话：96665134

正宗擂茶和算盘子

前阵子走过牛车水美食街，发现经营超过20年的“慈缘轩”结束营业时觉得很可惜。最近得知老板娘黄女士正在抗癌，疫情期间生意欠佳。很高兴看到她与原本在宏茂桥五道开设“稻理”（Art of Dao）的儿子，以母子档姿态重新出发，在网上售卖正宗客家菜。

“雷宫”（Thunder Palace）名字取得霸气，但料理很温和。擂茶（$8.90）的茶汤以黄女士的独家秘方制作，因为加了传统香草，所以呈深绿色。味道较苦涩但更接近传统，是本地较难品尝到的。

“雷宫”售卖正宗客家风味擂茶和算盘子。（商家提供）

猪肠粉有香菇和沙葛两种馅料，两条$5.90。肠粉皮薄馅多，个人喜欢清甜的沙葛馅料。手工菜头糕（三片$5.90）虽是素食，有咸香的素腊肠颗粒，很够味。算盘子芋头放得多，所以每颗都有芋香和弹性，配料炒得较湿，可要求加虾米添风味。

算盘子的芋头放得多，每颗都有芋香和弹性。（商家提供）

这些料理的客家精神都在，但如果期待客家的“咸、肥、香”特色，可就要失望了，他们走的是健康路线。

现有母亲节促销至本月31日。擂茶（4至5人份）加四条香菇肠粉售$49.90（原价$56.30）。擂茶（10人份）、六条香菇肠粉、12片菜头粿$109.90（原价$130.30）。算盘子500克$25，送$10姑妈家餐馆礼券；1公斤$45，送$20姑妈家餐馆礼券。

可通过GrabFood或WhatsApp 87751289订购。