【潮什么】火遍新马的“飞天面” 在家也能做？

面与筷子飞上天？这是被施了什么魔法吗？原来是网红美食——飞天面！

这道造型神奇的佳肴，从去年底在新马一代的中餐界掀起热潮，随这集的《潮什么》一窥这道佳肴，并教大家如何在家轻松制作吧！（食谱在文末）

灵感来自“飞天冷面”

新马一代流行的”飞天面“据说是四川豆花饭庄顾问曾镜雄师傅研发的（档案照）。

原来这道看似神奇的佳肴竟是本地四川豆花饭庄顾问曾镜雄师傅研发的。

曾师傅来自香港，已经在新加坡餐饮界工作多年。2020年8月他接受一个品牌的邀请，为即食面活动炮制简单面食时，突发奇想，想制作“飞天生面”。

早年间，他在日本工作时，隔壁的荞麦面专卖店的橱窗里摆了一碗“飞天冷面”，这碗“飞天冷面”的面条被夹起并在空中定型，“不少经过该店的人看到有趣的造型便停下来拍照，有些还走进专卖店买碗来尝尝。”

曾师傅表示，当时他也很好奇为何面条能“飞起”，于是他仔细观察，才发现原来面条先用类似牙签的木条“捆”在一起，然后里头用管子支撑着，遂萌生将“飞天冷面”变成“飞天生面”。

不过要怎样将生面飞起定型又不用任何东西支撑？这让曾师傅反复思考。他随后想到广东菜肴中有油浸的方式，而这一般只用在烧鸡，以制造其脆皮效果。“我就把这项技巧运用在面条上，以摄氏180度热油快速浇淋在生面上，让它定型。”曾师傅前后尝试了好几回，才拿捏到诀窍，成功制成“飞天面”。

四川豆花饭庄的辣椒螃蟹龙虾飞天面（餐馆提供）。

在家也能制作“飞天面”

左图为天天渔港的龙虾飞天面，右为飞天将军的海鲜飞天面。

“飞天面”爆火后，新马一代的中餐馆都纷纷推出这道菜肴，吸引许多食客前往“打卡”品尝。虽然这道佳肴做工繁琐，实则简单，在家里也能轻松制作。

随这集的《潮什么》一起学两种“飞天面”的做法——辣椒小龙虾飞天面，以及叉烧海鲜飞天面！往下滑看食谱！

《潮什么》每周五播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

食谱

材料（辣椒小龙虾飞天面 x 1人份）：

蒜末 x 1辫

云吞面/生面 x 1包

辣椒螃蟹酱料 x ½ 包

水 x 150ml

番茄酱 x 2桌匙（可略）

蛋 x 1粒

小龙虾（螃蟹）x 300g

蛤蜊 x 200g （可略）

玉米粒 x 100g （克略）

做法：

把面条缠在竹筷上，调整好自己想要的造型 中小火预热油锅，用勺子不断地将油从上到下浇在筷子和面条上，待面条呈现金黄色即可摆在碗盘中 （为避免底层烧焦，可将面条悬浮在空中，尽量不让底部碰到锅底） 用另外一个锅将油加热，把蒜末爆香，再加入海鲜（小龙虾+蛤蜊）翻炒 把辣椒螃蟹酱料、水、番茄酱加入锅中焖煮至海鲜完全熟透 之后淋上打匀的鸡蛋，再煮大约一分钟 最后把酱汁淋在之前弄好的面条周围，便大功告成！

材料（叉烧海鲜飞天面 x 1人份）：

蒜末 x 1辫

云吞面/生面 x 1包

虾 x 4只

乌贼 x 1只

鱼饼 x 半条（可略）

叉烧 x 100g

青菜 x 1把

蘑菇 x ½包

高汤 x 250ml（可用鸡精粉+水代替）

糖 x 1茶匙

蚝油 x 1桌匙

酱油 x 1茶匙

盐 x ¼茶匙

芡汁（玉米粉+水）x 3桌匙

鸡蛋 x 1粒

做法：

把面条缠在竹筷上，调整好自己想要的造型 中小火预热油锅，用勺子不断地将油从上到下浇在筷子和面条上，待面条呈现金黄色即可摆在碗盘中 （为避免底层烧焦，可将面条悬浮在空中，尽量不让底部碰到锅底） 用另外一个锅将油加热，把蒜末爆香，再加入海鲜（虾+乌贼+蛤蜊）翻炒 把高汤、蚝油、酱油、糖、香菇、加入锅中煮至汤汁开滚 之后放入青菜、淋上打匀的鸡蛋，加入适量的芡汁勾芡 最后把酱汁淋在之前弄好的面条周围，便大功告成！

*其实面条以及材料可以根据个人喜好进行调整