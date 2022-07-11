【一点就懂】“环保”黄豆酒 一杯只有70卡！

一杯只有70卡、用黄豆做成的酒，你想喝吗？

这个在新加坡酿造的酒，据悉全球仅此一款。它的独特之处不止于此——它不是直接以黄豆酿制，而是用工厂做豆腐剩下的废弃物黄豆清（soy whey）所酿造。

用豆清酿的酒真的是酒吗？它喝起来有没有黄豆味？豆清跟豆腐一样容易臭酸，要如何用来酿酒？点击收看本集《一点就懂》，随懂懂一起去认识这款在新加坡酿造的黄豆酒！

Sachi豆清酒花了6年时间研发而成。（李健玮摄）

豆清是什么？

豆清是工厂在压制豆腐成型时所沥出的大量液体，内含蛋白质和有益心血管和骨骼健康的黄豆异黄酮（soy isoflavones）等营养。豆腐厂一般把它当做废水处理，而且为了避免污染水道，工厂还需付费处理豆清。

本地食品科技公司新加坡幸福科技的前创办人无意间发现了这个“宝”后，花了约6年的时间研发，将“只会腐坏，无法发酵”的豆清成功变成酒。

公司总裁黄伟祥接受《联合早报》访问时曾说：“我们每周过去豆腐厂一到三次，为了缩小碳足迹，每次都是步行过去，用人工把豆清装入30公升的大桶，再把大桶放上手推车送回厂房。”

豆清酒还能用以调配鸡尾酒

BRDL酒吧餐馆以鹅肝鸭球搭配用Sachi柚子香柠酒调制的鸡尾酒，透过后者的酸度中和肥腻的鹅肝和鸭肉。（李健玮摄）

这个取名Sachi（咲智）的豆清酒，去年11月在本地推出。除了原味，还有3种水果口味。

新加坡目前有20个餐饮据点供应Sachi和用它调配的鸡尾酒。想了解Sachi鸡尾酒如何与美食搭配？视频里有推荐！