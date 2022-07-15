【潮什么】哪3家熟食中心有最多“必比登”美食？

2022年新加坡“必比登推介”（Bib Gourmand）名单于上周（7月5日）公布，共有67家餐馆和小贩食摊入选。偶尔想与亲友展开美食之旅，不晓得该上哪儿去？

这集的《潮什么》帮大家整理了3个拥有最多上榜小贩摊位的熟食中心，随记者一起来看这些美食究竟要排队多久？你又是否吃过这些美食呢？

1. 厦门街熟食中心 Amoy Street Food Centre (7 Maxwell Rd, Singapore 069111)

位于市区的厦门街熟食中心（Amoy Street Food Centre）有最多小贩入榜。

位于市区的厦门节熟食中心有最多小贩入榜。4家小贩分别是——超好面、和记肉粽、驰名香脆咖喱卜，以及桐记牛肉粿条。值得一提的是，这四家小贩美食已蝉联了6年！

另外，由于这里附近都是办公楼，中午时分人潮汹涌，如果你不能赶在12点以前来到，很有可能找不到位置用餐。

超好面 A Noodle Story #01-39

排队时长：~15分钟（12PM）

价格：$9.80 / $12.80

超好面的“新加坡拉面”，与其说像肉挫面，其实更贴近本地化版本的日式拉面。叉烧片经过36小时真空烹调入口即化，云吞馅料充足饱满，搭配自制参峇辣椒酱和虾米别有一番风味。

桐记牛肉粿条 Hong Kee Beef Noodle #01-42

排队时长：~无需排队（12PM）

价格：$6 / $8

这间店坚持60多年来只售卖海南牛肉粉。你可以选择干的或是有汤的，干的添加了类似于卤面的浓郁酱汁，汤的则搭配熬煮了12个小时的牛骨高汤。$6的牛肉粿条，牛肉吃起来粉嫩无腥味，喜欢吃牛杂需点$8。

驰名香脆咖喱卜 J2 Famous Crispy Curry Puff #01-21

排队时长：~无需排队（12PM）

价格：$1.60 - $2

这家店的咖喱卜全是手工现场制作，每日约500粒，售完为止。现场一共售卖3种口味——咖喱鸡、沙丁鱼、芋头。他们家的奶油外皮与一般咖喱卜不同，是黄金酥脆的千层油皮，吃起来口感清爽，搭配热腾腾腌制许久的咖喱鸡，即便打包回家仍然可口。

和记肉粽 H oo Kee Bak Chang #01-18

排队时长：~无需排队（12PM）

价格：$3.50 - $5.50

传承了70多年的和记肉粽，多年来仍然维持水准，糯米香浓软糯，口味偏甜咸，推荐三合一口味的，里面包有腌制入味的瘦肉、香菇及咸蛋。

2. 中峇鲁熟食中心 Tiong Bahru Market (30 Seng Poh Rd, Singapore 168898 )

中峇鲁熟食中心（Tiong Bahru Market）则有3家小贩入榜。

中峇鲁熟食中心共有3家小贩入榜。

中峇鲁海南起骨鸡饭 Tiong Bahru Hainanese Boneless Chicken Rice #02-82

排队时长：~无需排队 (4PM)

价格：$3.50 / $4.50

建议早上来，下午我来时烧鸡、卤蛋、豆腐等配料都已经卖完了。白鸡饭鸡皮QQ弹弹，分量充足。

鸿兴炒苏东虾面 Hong Heng Fried Sotong Prawn Mee #02-01

排队时长：约20分钟 (430PM)

价格：$4/5/6

这个摊位还没到开档时间便已经有人开始排队了，用40年研究的秘制高汤现点现炒，香气四溢。$4块的分量对一个人来说刚好，海鲜用料充足，口感以福建虾面来说偏湿并带有镬气。

许兄弟猪杂汤 Koh Brother Pig's Organ Soup

排队时长：约5分钟（5PM）

价格：$4.50 / $6.50

许兄弟猪什汤开档60多年，档口前总是有小人龙，但总是不需要等太久。这间的猪什汤，汤汁清澈爽口，内脏处理干净、没有腥味，吃起来Q弹软嫩。如果在现场食用的话还可以无限添汤！

3. 旧 机场路熟食中心 Old Airport Road Food Centre ( 51 Old Airport Rd, Singapore 390051 )

旧机场路熟食中心同样有3家小贩入榜。

旧机场路熟食中心同样有3家小贩入榜。

多丽哥粿汁 To-Ricos Guo Shi – Blanco Court Kwap Chap #01-135

排队时长：约15分钟 (12PM)

价格：拼盘$6起

这里的粿汁大排长龙，但手脚很快，推荐点拼盘也可以根据喜欢的部位点餐。猪内脏及卤大肠处理得很干净，没有腥味，我额外加点了猪皮，吃起来也是QQ弹弹没有杂毛非常爽口。搭配酱油汤和细滑的粿汁，十分美味。

竣源鱼之家 Jun Yuan House Of Fish #01-69

排队时长：~无需排队 (12PM)

价格：$5起

谈到小贩美食，绝对少不了鱼汤。招牌药材海鲜汤，药材味道颇淡，搭配2只虾和几片鱼，可能有些人会觉得有些小贵，但汤汁十分暖胃。

老夫子炒粿条 Lao Fu Zi Fried Kway Teow #01-12

排队时长：~5分钟 (12PM)

价格：$5 / $8 / $10

炒粿条有黑白之分，“黑”其实就是在粿条上，撒上甜咸的黑酱油，搭配新鲜的血蛤、腊肠、鱼饼、炒蛋 ，十分可口。

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