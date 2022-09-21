【潮什么】进军本地的网红美食究竟好不好吃？

现在是“看脸”的时代，出外与亲友用餐，也常常都是“手机先吃饭”，必须先“打卡”拍照才开始用餐。

这种现象进而发展出许多外型靓丽的“网红美食”，最近国外也有许多知名网红美食进军本地开店。看似美丽的美食，吃起来究竟滋味如何？

随这集的《潮什么》一探“蛋糕罐”、“拉丝酸奶”、“魔法鸡尾酒”等网红美食吧！

1. 蛋糕自动贩卖机的“罐装蛋糕”

Okashi Gaku | Eat at Seven, #03-306/307 Suntec City North Wing, Singapore 038983

日本人气打卡美食“罐装蛋糕” Okashi Gaku，登录本地新达城（Suntec City）3楼，掀起一股旋风。

自动贩卖机的外型十分可爱，刷卡或扫码付款，就能看到蛋糕像罐装饮料般“滚出”来，拿上一旁提供的汤匙就可以开动了！

由于贩卖机内部温度偏低，蛋糕都是冰冻的，建议大家等待约15~20分钟解冻才吃会比较好！

新加坡的蛋糕自动贩卖机共有8种口味——草莓奶油（Strawberry Shortcake）、鸡蛋布丁（Egg Pudding）、草莓慕斯（Strawberry）、甜菜根（Rhubarb）、芒果与百香果（Mango & Passionfruit）、抹茶（Matcha）、芒果巧克力（Mango &Chocolate)，提拉米苏（Tiramisu）。

后者的3种口味是新加坡限定口味，所有蛋糕的价格介于$5.80到$11.80之间。

草莓奶油蛋糕(Shortcake，$11.80)是该店的招牌，蓬松的戚风蛋糕，搭配全脂新鲜牛奶打出的鲜奶油，口感绵密。

然而，我购买的蛋糕15分钟之后，草莓仍然是冰冻的，另外上层的奶油太厚实，挖掘不到下层的蛋糕，造成吃进口中的比例有点失调，建议大家买回家才吃，不适合边走边吃。

限定口味方面，抹茶（Matcha，$8.80）味道浓郁，搭配蛋糕甜苦相间十分美味。

提拉米苏（Tiramisu，$8.80）绵密的芝士奶油，搭配海绵蛋糕和浓郁的咖啡，非常美味，是试吃所有口味中最为推荐的！

2. 火遍中国的“拉丝酸奶”

Beyond Fruit | Bugis Junction #M01-K1，Singapore 188021

源自中国的Beyond Fruit接连在本地开设两间店面，主要售卖“拉丝酸奶”。

藻蓝色的酸奶搭配五颜六色的水果，十分吸睛（图\Beyond Fruits面簿）.

黏糊糊的酸奶能拉出长长的丝，乍看之下十分稀奇，其实背后的原理十分简单科学。

该酸奶加入酵母发酵，导致乳酸菌之间有许多菌体细胞相互牵连着，形成肉眼中的“拉丝”。

店里一共售卖3种口味和尺寸——原味、藻蓝椰香（Spirulina）、泥石流五谷口味（Mixed Grains），价格介于$8.90到$12.90之间，后两者人气口味需额外添加$0.90。

我点了最大藻蓝椰香口味，可以选择添加5种水果，淡淡蓝色让人联想到大海、搭配五颜六色的水果，难怪虏获年轻人前来打卡。

味道方面，该酸奶比一般超市卖的酸奶味道更淡，吃起来黏黏糯糯带点儿弹性，椰香搭配酸甜的水果吃起来挺开胃。

虽然价格偏贵，但分量足够两个人分食，也可以打包带走回家冷藏。

3. “哈利波特”魔法饮料

Platform 1094 | 1094 Serangoon Rd, Singapore 328192

踏入Platform1094，迎面而来，就是浓浓的哈利波特气息。

来这里必点的便是招牌魔法饮料“Mr Lich’s Flaming Brew”（$16）。

在琴酒中浇上蝶豆花汁呈现绚丽的渐层蓝色，再点上一把火，撒上“魔法”肉桂粉，易燃的肉桂粉与火焰碰撞时便会产生许多零星的火焰，十分吸睛，喝起来味道也意外的和谐，颇有冬天喝香料酒（mulled wine）的滋味。

巫师之血“The Sorcerer’s Blood”（$16）则是准备好所有器材与材料，让你亲手调制出自己的鸡尾酒，让没上过魔药课的“麻瓜”（Muggle）体验一把过过干瘾。

餐厅也有售卖其他魔法主题类的主食，味道都不错。

最特别的是，店里还提供霍格沃兹（Hogwards）的服饰与道具供你打卡拍照留念。

从本周起《潮什么》将改为每周三播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

下集预告：一张卡换一套房子！想回看前12集《潮什么》介绍的流行大小事如盲盒、一番赏、自制网红美食？点击看这里。