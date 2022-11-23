【潮什么】网民推荐的便宜菜饭分量如何？

在新加坡居住过的人肯定都吃过“经济菜饭”。

最近因有网民投诉1.90元的菜贩太贵、3元菜饭只有几片肉引发热议。到底便宜的‘cai png’哪里找？

这集的《潮什么》就要走访新加坡各区，找找网民和读者推荐的便宜菜饭，看看他们的分量与味道如何？

大巴窑 来兴杂菜饭 Lai Heng Economical Mixed Vegetables Rice （ #01-08, 22 Lor 7 Toa Payoh, Singapore 310019）



来兴杂菜饭 Lai Heng Economical Mixed Vegetables Rice。

大巴窑金吉坊小贩中心来兴杂菜饭老板娘陈明祝（71岁）说，虽然近来因食材成本不停上涨而稍微调高了售价，但1肉1菜仍卖2.10元的低廉价格、1肉2菜2.30元、2肉2菜的价格更是超值，仅卖3元，炸鸡腿也只需1.50元。

“为了照顾街坊熟客的荷包，我也只起了一两角钱，让大家能安心吃一餐。

实龙岗 松乐咖啡店 S Luck Eating House （#01-97, 262 Serangoon Central, Singapore 550262）



松乐咖啡店 S Luck Eating House。

实龙岗中通道第262座组屋楼下的“松乐咖啡店”菜饭摊，1肉2菜或两肉卖2.50元，3菜则只需2元。老板叶华良（47岁）早前受访时曾告知售价已维持了近10年不变。

牛车水 家常菜 VI （#02-06 Hong Lim Food Centre and Market, Singapore 051531）



家常菜 VI。

位于市区芳林熟食中心的VI，任选3样料$2.80，但如果你全都选肉的话价格就是$3.50。

老板说短期内没有涨价的打算，推荐尝试咖喱鸡，鲜嫩多汁。

文礼 翠华什菜饭糜 Chwee Hua Mixed Vegetable Rice Porridge（#01-154, 221B Boon Lay Place, Singapore 640221）



翠华什菜饭糜 Chwee Hua Mixed Vegetable Rice Porridge。

西部文礼的翠华杂菜饭10多年来维持经济实惠的价格，1肉2菜2.50元。如果不想加钱，却想点两菜两肉，可以特别要求，但分量会相对比较少。

另外，他们家也有售卖猪脚醋和炸鸡腿，味道都不错。

之前有网民投诉1.90元菜饭太贵、3元菜饭料少引发热议（图\截图自Mothership、谷歌搜索）。

前阵子不是有人投诉金文泰熟食中心的某个菜贩摊位分量少、价格又贵吗？

我找到同样的摊位点了1肉2菜，总共3.50元。

肉的部分确实如传闻般只有大概5、6粒，但结合价钱以及整体菜和饭的分量，我觉得还可以接受。如果只是在附近居住或上班，图个快捷方便，其实还是会回来光顾，但不会特地来吃。

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