一起学年菜之“无肉不欢”（上）

古时，平民百姓清苦，但是过年又是个大日子，所以一整年只有过年才能狠心多买点肉吃。人们希望这也能寓意在新的一年里，每天都像过年一样有肉吃。久而久之，这形成了一种传统和观念，这一天就要吃好的，鸡鸭鱼必不可少，是一家团圆幸福安康的好兆头。

zaobao.sg本周将分两期为大家介绍五道肉类年菜食谱，本期主角包括猪脚、腊肉和鱼鳔，下期则有排骨及肉丸。

食谱一：福袋满满

福袋满满。（视频截图）

材料：

• 罐头猪脚

• 米粉

• 日本豆卜

• 青葱

• 鱼子

• 生菜

调味料：

• 食油（1汤匙）

• 盐（半茶匙）

• 生抽（1汤匙）

• 麻油（1汤匙）

• 生粉（少许）

福袋满满烹调步骤。（视频截图）

做法：

1. 在滚水中加入食油和盐，把米粉煮软，沥干水分。

2. 将米粉倒入大碗，加入麻油、生抽，拌匀，把米粉剪短。

3. 取出罐头猪脚里的骨头，将猪脚切小块，罐头中的汤汁放一旁备用。

4. 把猪脚、青葱加入米粉。

5. 搅拌均匀后，塞入豆卜袋。

6. 在平底锅中倒入猪脚汤汁和些许清水。

7. 锅中放入豆卜袋，中小火煮滚。

8. 取出豆卜，放入勾芡汁，搅拌。

9. 将汤汁淋在豆卜上。

10. 加上少许鱼子，生菜叶放在底部用来装饰，即可享用。

食谱视频版请看这里。

食谱二：皆大欢喜港式腊味饭

皆大欢喜港式腊味饭。（视频截图）

材料：

• 白米（350克，浸泡35分钟，滤干备用）

• 清水（350克）

• 腊肠（80克，切段焯水备用 ）

• 腊肉（50克，切片焯水备用）

• 鸡油（100克）

• 菜心（8片）

• 鸭肝肠（50克，切段焯水备用）

• 鸡中翅（5个，斩半入味备用）

• 腊鸭腿（80克，切片焯水备用）

酱汁调味料:

• 生抽（2汤匙）

• 老抽（2汤匙）

• 麻油（1茶匙）

• 味精（1/2茶匙）

• 白糖（1茶匙）

• 花雕酒（1茶匙）

• 熟鸡油（5汤匙）

皆大欢喜港式腊味饭烹调步骤。（视频截图）

做法：

1. 菜心放入滚水烫熟。（小贴士：菜烫熟后取出后放入冷水中，口感更好，也可保持颜色翠绿。）

2. 调酱汁：生抽+老抽+麻油+味精+白糖+花雕酒搅匀，再将烧热的熟鸡油淋上。

3. 白米放入蒸碗里，加入清水，加入1茶匙食物油拌匀，置入蒸笼里蒸熟。

4. 把所有的腊味料及鸡翅摆放到蒸熟的米饭上，盖上继续蒸15分钟。

5. 摆放烫好的菜心、少许葱花，均匀淋上酱汁即可享用。

食谱视频版请看这里。

食谱三：福如东海福州酸辣鱼鳔

福如东海福州酸辣鱼鳔羹。（视频截图）

材料：

• 花生油（40克，4汤匙）

• 炸鱼鳔（40克，鱼鳔放入烤炉，120摄氏度烤10-15分钟，取出备用。）

• 鲜笋（120克）

• 瘦肉（120克）

• 红辣椒（30克）

• 小辣椒（1个）

• 黑木耳（20克）

• 蒜茸（10克）

• 生姜茸（10克）

• 西芹（20克）

• 红萝卜（60克）

• 芹菜（30克）

• 鸡蛋（1粒）

• 清水（1400毫升）

酱汁调味料:

• 番茄酱（5汤匙）

• 辣椒酱（2汤匙半）

• 酸梅膏（1汤匙）

• 白醋（4汤匙）

• 糖35克（3汤匙半）

• 鸡精粉（2汤匙）

• 盐（依个人口味）

• 绍兴酒（1汤匙）

其他调味料：

• 鱼露（1汤匙）

• 芝麻油（1汤匙）

• 辣芝麻油（1汤匙）

• 生粉30克+清水60毫升（勾芡使用）

福州酸辣鱼鳔羹烹调步骤。（视频截图）

做法：

1. 锅中加入油烧热后，放入蒜茸、姜茸炒香，放入猪肉丝翻炒片刻，再放入辣椒碎继续翻炒。

2. 加入鲜笋、红萝卜、西芹、黑木耳、鱼鳔，然后加入鱼露、辣芝麻油继续翻炒片刻。

3. 加入清水，大火烧开后盖上锅盖煮至熟透。

4. 最后放入鸡蛋液拌匀，转小火，加入芡水拌匀。

5. 加入香菜，淋上芝麻油即可享用。

食谱视频版请看这里。

别再说不会做年菜，把这些食谱全都收藏起来！

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