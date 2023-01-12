上一期“无肉不欢”的肉类食谱，有没有给你带来准备大显身手的冲动呢？
如果对你来说有点难度，怕在亲朋好友面前“翻车”，不妨试试接下来推荐的两道肉菜，只需简单几个步骤就能煮出一道满屋飘香的好菜！
食谱四：大财大贵芥菜酸辣排骨
材料：
• 排骨（550克）
• 芥菜（400克）
• 生姜（10克）
• 辣椒干（9克）
• 亚参片（9克）
• 莞菜（5克）
• 清水 (500克)
酱汁调味料：
• 生抽（25克）
• 盐（3克）
• 糖（4克）
• 胡椒粉（3克）
• 烧烤酱（1包）
做法步骤：
1. 芥菜洗净切片; 将水煮滚，加入少许盐、糖和油，将芥菜烫3分钟。取出放入冷水备用。
2. 把解冻后的排骨切小块，用中小火煎至表面微焦，捞起备用。
3. 将煎好的排骨放入干净的锅里，铺上芥菜。
4. 放入辣椒干、亚参片。
5. 淋上调好的酱汁。
6. 倒入清水。
7. 上盖大火煮滚，再转中小火焖煮15分钟。
8. 将煮好的排骨摆盘，铺上锅中其他食材。
9. 淋上一些汤汁，放上莞菜点缀即可趁热享用。
食谱视频版请看这里。
食谱五：富贵黄金球
这道“富贵黄金球”不仅颜值满满，而且吃起来口感酥脆，解馋又饱足。
材料：
• 慈姑（去皮）
• 猪肉（和慈姑一起搅拌成肉末，加入调味料，拌匀备用。）
• 罐头黄梨
• 香糙米（煮熟备用）
• 韩式炒肉酱包
• 白洋葱
• 鸡蛋（打散）
调味料：
• 生抽（1汤匙）
• 鸡精粉（1茶匙）
• 胡椒粉（1/4茶匙）
• 生粉（1.5茶匙）
做法：
1. 煮熟的香糙米，平铺在盘子上。
2. 把猪肉末搓成肉丸状，裹上蛋液。
3. 沾一层香糙米饭。
4. 用热油炸至金黄色，捞起沥干，静置一旁。
5. 锅中倒入少许油，白洋葱切丁炒香； 倒入韩国炒肉酱，最后加入黄梨块和黄梨汁一起翻炒。
6. 把酱汁淋在炸好肉丸上。
7. 最后用黄梨块点缀即可。
食谱视频版请看这里。
别再说不会做年菜，把这些食谱全都收藏起来！
1. 一起学年菜之“山珍海味”（上）：金钱一品锅、蚝干焖鲍鱼、鲜虾花椰菜
2. 一起学年菜之“山珍海味”（下）：翡翠牛奶虾、蒸蒸日上凤尾虾
3. 一起学年菜之“无肉不欢”（上）：猪脚米粉豆卜福袋、港式腊味饭、福州酸辣鱼鳔羹
4. 一起学年菜之“无肉不欢”（下）：芥菜酸辣排骨、富贵黄金球