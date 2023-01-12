上一期“无肉不欢”的肉类食谱，有没有给你带来准备大显身手的冲动呢？

如果对你来说有点难度，怕在亲朋好友面前“翻车”，不妨试试接下来推荐的两道肉菜，只需简单几个步骤就能煮出一道满屋飘香的好菜！

食谱四：大财大贵芥菜酸辣排骨

芥菜酸辣排骨。（视频截图）

材料：

• 排骨（550克）

• 芥菜（400克）

• 生姜（10克）

• 辣椒干（9克）

• 亚参片（9克）

• 莞菜（5克）

• 清水 (500克)

酱汁调味料：

• 生抽（25克）

• 盐（3克）

• 糖（4克）

• 胡椒粉（3克）

• 烧烤酱（1包）

芥菜酸辣排骨烹调步骤。（视频截图）

做法步骤：

1. 芥菜洗净切片; 将水煮滚，加入少许盐、糖和油，将芥菜烫3分钟。取出放入冷水备用。

2. 把解冻后的排骨切小块，用中小火煎至表面微焦，捞起备用。

3. 将煎好的排骨放入干净的锅里，铺上芥菜。

4. 放入辣椒干、亚参片。

5. 淋上调好的酱汁。

6. 倒入清水。

7. 上盖大火煮滚，再转中小火焖煮15分钟。

8. 将煮好的排骨摆盘，铺上锅中其他食材。

9. 淋上一些汤汁，放上莞菜点缀即可趁热享用。

食谱视频版请看这里。

食谱五：富贵黄金球

富贵黄金球。（视频截图）

这道“富贵黄金球”不仅颜值满满，而且吃起来口感酥脆，解馋又饱足。

材料：

• 慈姑（去皮）

• 猪肉（和慈姑一起搅拌成肉末，加入调味料，拌匀备用。）

• 罐头黄梨

• 香糙米（煮熟备用）

• 韩式炒肉酱包

• 白洋葱

• 鸡蛋（打散）

调味料：

• 生抽（1汤匙）

• 鸡精粉（1茶匙）

• 胡椒粉（1/4茶匙）

• 生粉（1.5茶匙）

富贵黄金球烹调步骤。（视频截图）

做法：

1. 煮熟的香糙米，平铺在盘子上。

2. 把猪肉末搓成肉丸状，裹上蛋液。

3. 沾一层香糙米饭。

4. 用热油炸至金黄色，捞起沥干，静置一旁。

5. 锅中倒入少许油，白洋葱切丁炒香； 倒入韩国炒肉酱，最后加入黄梨块和黄梨汁一起翻炒。

6. 把酱汁淋在炸好肉丸上。

7. 最后用黄梨块点缀即可。

食谱视频版请看这里。

别再说不会做年菜，把这些食谱全都收藏起来！

1. 一起学年菜之“山珍海味”（上）：金钱一品锅、蚝干焖鲍鱼、鲜虾花椰菜

2. 一起学年菜之“山珍海味”（下）：翡翠牛奶虾、蒸蒸日上凤尾虾

3. 一起学年菜之“无肉不欢”（上）：猪脚米粉豆卜福袋、港式腊味饭、福州酸辣鱼鳔羹

4. 一起学年菜之“无肉不欢”（下）：芥菜酸辣排骨、富贵黄金球