一起学年菜之柴“米”油盐（上）

过年过节，餐桌上总有丰富的大鱼大肉，但最基本的米饭还是不能缺席的。

无论多人的聚餐或是小家庭里三、五个人的一顿饭，若餐桌上有一道香味扑鼻的米饭佳肴，不仅可以喂饱众人的肚子，还能带来“五谷丰登、风调雨顺”的美好寓意。

有什么以米饭为主的食谱既能满足过年的氛围感，又能兼顾色香味俱全呢？zaobao.sg为你整理了五道米饭类年菜食谱，光看这些菜名就知道气势有多足啦！

食谱一：新春开运珍珠饭

新春开运珍珠饭。（视频截图）

材料：

• 白饭（300克，煮熟备用）

• 培根（80克，切粒）

• 虾仁（100克，煮熟）

• 白大葱（50克，切粒）

• 青红黄三色甜椒（各50g克，切粒）

• 鸡蛋（2颗，煎好、炒散备用）

• 生菜叶（3-4片）

• 干贝丝

调味料：

• 生抽（1勺）

• 黑酱油（1勺）

• 香麻油（1勺）

• 胡椒粉（少许）

新春开运珍珠饭烹饪步骤。（视频截图）

做法：

1. 热油翻炒培根。

2. 加入切碎大葱炒香，再放入虾仁、三色甜椒炒匀。

3. 再倒入煮熟的白饭翻炒，加入生抽、少许黑酱油。

4. 倒入事先炒好的鸡蛋，炒匀。

5. 用生菜叶当装饭的容器，最后放上干贝丝点缀即可享用。

食谱视频版请看这里。

食谱二：金玉满堂金瓜饭

金玉满堂金瓜饭。（视频截图）

材料：

• 白米饭（300克，洗净沥干备用）

• 金瓜（120克，切粒）

• 腊肠（80克，切粒）

• 香菇3朵（泡软，切粒）

• 虾米（20克）

• 蒜蓉（10克）

• 油（2勺）

• 金瓜壳

调味料：

• 生抽（1勺）

• 香麻油（1勺）

• 上汤或清水（350毫升）

金玉满堂金瓜饭烹饪步骤。（视频截图）

步骤：

1. 热锅下冷油，爆香蒜蓉。

2. 加入腊肠炒香，然后加入虾米和香菇一同拌炒。

3. 倒入洗净的生米，加少许生抽和香麻油，中火翻炒大约1-2分钟。

4. 将炒匀的白米转到饭锅里，加清水或上汤煮约20分钟。

5. 把切好的金瓜粒加入饭锅里，继续煮5-8分钟，最后再加入香麻油拌匀。

6. 盛出放入金瓜壳中即可上桌。

食谱视频版请看这里。

食谱三：金芋满堂香菇焖饭

金芋满堂香菇焖饭。（视频截图）

基本材料：

• 白米（350克）

• 蒜泥（10克）

• 清水（490克）

• 红葱酥油

• 芋头（300克，油炸备用）

配料

• 虾米（30克，炒熟备用）

• 三层肉（100克，炒熟备用）

• 冬菇（30克，炒熟备用）

• 腊肠（60克，炒熟备用）

调味料：

• 老抽（1/2 汤匙）

• 生抽（1汤匙）

• 鸡精粉（1茶匙）

• 五香粉（1/4茶匙）

• 胡椒粉（1/2茶匙）

• 糖（1茶匙）

金芋满堂香菇焖饭烹饪步骤。（视频截图）

做法：

1. 倒入蒜蓉爆香。

2. 加入白米翻炒。

3. 倒入调味料炒匀。

4. 将事先炒好的配料倒入拌匀。

5. 转至电饭锅，加入清水煮。

6. 煮至八成熟时，放入红葱酥油，最后再继续煮至全熟即可。（没有红葱油也可以直接在第5步骤煮至全熟。）

食谱视频版请看这里。

关注早报生活Instagram，收藏可爱的食谱卡。

别再说不会做年菜，把这些食谱全都收藏起来！

1. 一起学年菜之“山珍海味”（上）：金钱一品锅、蚝干焖鲍鱼、鲜虾花椰菜

2. 一起学年菜之“山珍海味”（下）：翡翠牛奶虾、蒸蒸日上凤尾虾

3. 一起学年菜之“无肉不欢”（上）：猪脚米粉豆卜福袋、港式腊味饭、福州酸辣鱼鳔羹

4. 一起学年菜之“无肉不欢”（下）：芥菜酸辣排骨、富贵黄金球

5. 一起学年菜之“柴米油盐”（上）：新春开运珍珠饭、金玉满堂金瓜饭、金芋满堂香菇焖饭