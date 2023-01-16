春来早报喜2023

一起学年菜之柴“米”油盐（上）

文 /
王瑶

来自 / 早报数码

发布 / 2023年1月16日 8:00 AM

香喷喷的米饭类佳肴，既美味又不失饱足感。（视频截图）
香喷喷的米饭类佳肴，既美味又不失饱足感。（视频截图）

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过年过节，餐桌上总有丰富的大鱼大肉，但最基本的米饭还是不能缺席的。

无论多人的聚餐或是小家庭里三、五个人的一顿饭，若餐桌上有一道香味扑鼻的米饭佳肴，不仅可以喂饱众人的肚子，还能带来“五谷丰登、风调雨顺”的美好寓意。

有什么以米饭为主的食谱既能满足过年的氛围感，又能兼顾色香味俱全呢？zaobao.sg为你整理了五道米饭类年菜食谱，光看这些菜名就知道气势有多足啦！

食谱一：新春开运珍珠饭

新春开运珍珠饭。（视频截图）

材料：
• 白饭（300克，煮熟备用）
• 培根（80克，切粒）
• 虾仁（100克，煮熟）
• 白大葱（50克，切粒）
• 青红黄三色甜椒（各50g克，切粒）
• 鸡蛋（2颗，煎好、炒散备用）
• 生菜叶（3-4片）
• 干贝丝

调味料：
• 生抽（1勺）
• 黑酱油（1勺）
• 香麻油（1勺）
• 胡椒粉（少许）

新春开运珍珠饭烹饪步骤。（视频截图）

做法：
1. 热油翻炒培根。
2. 加入切碎大葱炒香，再放入虾仁、三色甜椒炒匀。
3. 再倒入煮熟的白饭翻炒，加入生抽、少许黑酱油。
4. 倒入事先炒好的鸡蛋，炒匀。
5. 用生菜叶当装饭的容器，最后放上干贝丝点缀即可享用。

食谱视频版请看这里

食谱二：金玉满堂金瓜饭

金玉满堂金瓜饭。（视频截图）

材料：
• 白米饭（300克，洗净沥干备用）
• 金瓜（120克，切粒）
• 腊肠（80克，切粒）
• 香菇3朵（泡软，切粒）
• 虾米（20克）
• 蒜蓉（10克）
• 油（2勺）
• 金瓜壳

调味料：
• 生抽（1勺）
• 香麻油（1勺）
• 上汤或清水（350毫升）

金玉满堂金瓜饭烹饪步骤。（视频截图）

步骤：
1. 热锅下冷油，爆香蒜蓉。
2. 加入腊肠炒香，然后加入虾米和香菇一同拌炒。
3. 倒入洗净的生米，加少许生抽和香麻油，中火翻炒大约1-2分钟。
4. 将炒匀的白米转到饭锅里，加清水或上汤煮约20分钟。
5. 把切好的金瓜粒加入饭锅里，继续煮5-8分钟，最后再加入香麻油拌匀。
6. 盛出放入金瓜壳中即可上桌。

食谱视频版请看这里

食谱三：金芋满堂香菇焖饭

金芋满堂香菇焖饭。（视频截图）

基本材料：
• 白米（350克）
• 蒜泥（10克）
• 清水（490克）
• 红葱酥油
• 芋头（300克，油炸备用）

配料
• 虾米（30克，炒熟备用）
• 三层肉（100克，炒熟备用）
• 冬菇（30克，炒熟备用）
• 腊肠（60克，炒熟备用）

调味料：
• 老抽（1/2 汤匙）
• 生抽（1汤匙）
• 鸡精粉（1茶匙）
• 五香粉（1/4茶匙）
• 胡椒粉（1/2茶匙）
• 糖（1茶匙）

金芋满堂香菇焖饭烹饪步骤。（视频截图）

做法：
1. 倒入蒜蓉爆香。
2. 加入白米翻炒。
3. 倒入调味料炒匀。
4. 将事先炒好的配料倒入拌匀。
5. 转至电饭锅，加入清水煮。
6. 煮至八成熟时，放入红葱酥油，最后再继续煮至全熟即可。（没有红葱油也可以直接在第5步骤煮至全熟。）

食谱视频版请看这里

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5. 一起学年菜之“柴米油盐”（上）：新春开运珍珠饭、金玉满堂金瓜饭、金芋满堂香菇焖饭

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