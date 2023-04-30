阿尔萨斯廷巴克酒宜配亚洲菜肴

法国阿尔萨斯酒区名庄廷巴克（Maison Trimbach）酿造的白葡萄酒，富有天然的果味和酒酸，非常适合与亚洲菜肴配搭。28家米其林三星餐馆有其酒款。

位于法国东北，与德国相邻的阿尔萨斯（Alsace）酒产区酿造的白葡萄酒，富有天然的果味和酒酸，非常适合与亚洲菜肴（如鲈鱼、金枪鱼、海胆）配搭。阿尔萨斯知名酒庄廷巴克第12代传人让·廷巴克（Jean Trimbach）这么说，28家米其林三星餐馆有其酒款。让·廷巴克今年初与夫人来到新加坡莱佛士酒店的法国餐馆La Dame De Pic，举办美酒晚餐。

廷巴克酒庄创建于1626年，已传了13代。酒庄旗下酒款弗雷德里克·埃米尔丽丝玲（Frédéric Emile Riesling），早在1898年的布鲁塞尔国际葡萄酒大赛中夺得大奖，一举成名。1920年，该庄迁到里博维莱镇（Ribeauville）扩充发展。

至今，第11代至第13代传人紧密合作，以果香馥郁，结构密致，酒体优雅均衡的葡萄酒著称。酒庄运作由第12代兄弟打理，皮埃尔·廷巴克（Pierre Trimbach）自1979年起酿酒，于2006年获颁Decanter全球十大白酒酿酒师头衔，让·廷巴克负责酒庄推广工作。第13代老大安妮（Anne Trimbach）已加入家族事业。