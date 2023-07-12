日本威士忌酿造百年庆 回溯三得利时光

三得利集团今年庆祝威士忌酿造100年，在滨海湾金沙艺术科学博物馆举行特展，放映三得利百年庆致敬短片，推出山崎与白州18年限量版威士忌，并与八家餐馆主厨合作推出美酒晚餐。

三得利集团今年庆祝威士忌酿造100年，从7月13日至17日，在滨海湾金沙艺术科学博物馆举行特展“传承延续：三得利威士忌创新100年”（The Legacy Continues: 100 Years of Suntory Whisky Innovation），公众犹如坐上时光列车，在旧橡木桶、旧广告海报与小型电视机中，穿梭回顾日本威士忌酿造的历史，代代共饮三得利美酒的时光。

三得利由鸟井信治郎创办，他于1923年设立日本第一家威士忌蒸馏厂——山崎蒸馏厂，汲取日本丰富的大自然和工艺酿制，打造出原创的日本威士忌。美国得奖导演索菲亚科波拉（Sofia Coppola）执导的《迷失东京》电影，让“三得利时光”（Suntory Time）流传开来。由她担任总导演的三得利百年庆致敬短片，第一部分《日本的自然与精神》在博物馆特展影室放映，由好莱坞影星奇诺李维斯（Keanu Reeves）主演，罗曼科波拉（Roman Coppola）执导。奇诺李维斯曾在1992年出演Suntory Reserve广告，个人偏爱“響”（Hibiki）21年。

两款纪念限量版威士忌三得利配合百年庆推出两款纪念限量版威士忌：山崎（Yamazaki）18年水楢（Mizunara）桶单麦威士忌是其中一款。二战快结束时，日本无法从美国进口橡木桶，在北部找到水楢木制酒桶代替，威士忌因而有了东方檀香／线香味。水楢产量少，生长缓慢，仅在日本少数地区种植，树龄大些的比较适合制作成水楢桶，占三得利所有橡木桶的1%。这款水楢桶威士忌酒精度48％，呈琥珀红色，散发黑樱桃、肉桂与豆蔻香，口感上，香料与线香味浓，余味悠长，带丁香、檀香余韵。