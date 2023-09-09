中秋节限定“金秋月明宴”套餐

新加坡富丽敦酒店中餐馆玉楼为中秋节推出节日限定的“金秋月明宴”套餐，菜名围绕佳节取得诗情画意，而且道道料理可寻“月亮”，别有意境。

前菜名为“举杯望月登玉楼”，有三杯炒鸭脯、露酒凉拌鲜鲍和金沙蜂巢带子。“月亮”就是“隐藏”在金沙蜂巢的带子。

汤品“青云明月水辉映”的“月亮”最具朦胧美。这道高汤炖云腿蟹肉玉环柱脯，以酿有干贝的冬瓜象征“月亮”，有如躲在云朵后的“圆月”，披上一层神秘感。清爽的冬瓜有蟹肉的鲜美提味，跟家人一起品尝，寓意月圆人团圆。

最回味“红霞晚月鱼儿肥”，即火龙果陈醋红斑。它跟糖醋菊花鱼有异曲同工之妙，片片如菊花的“花瓣”展示了大厨的刀工，外酥内嫩，配上火龙果和陈醋，甜中带酸非常开胃。红彤彤的鱼肉旁边，有一颗小番茄如“红色月亮”，相映出佳节的喜气。

“红霞晚月鱼儿肥”，即火龙果陈醋红斑，伴有如“红色月亮”的小番茄。（餐馆提供）

看似简单的炒饭，考验的是厨师的功力，名为“稻田故月照甘露”，是乌榄滑蛋虾仁鱼子炒丝苗，粒粒分明的米饭，裹上橄榄的咸香，口感软糯有嚼劲，跟滑蛋吃更加分。炒饭所搭配的虾，则扮演“弯月”的角色。

玉楼行政总厨梁志贤擅长将食物雕塑成栩栩如生的动物，他在甜品“玉兔伴月十五颂”，就把麻糍变成一只酷酷的玉兔。甜品除了“兔子”，还有椰子雪糕配黄梨和桂花冻，以及烘皮与冰皮两种口味的迷你月饼。

“金秋月明宴”套餐即日至9月30日，每人收费$138++（至少两人用餐）。

甜品“玉兔伴月十五颂”，将麻糍变成玉兔。（餐馆提供）

玉楼

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