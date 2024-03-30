美食周记：在新加坡尝新山老味道

新山业者把当地一些经典美食带到新加坡，满足常跨境前去尝美食的本地食客。省去越堤时间与拥堵的不安，付出较高的价格又是否真能换来新山老味道？

与新加坡一水之隔的新山，有许多国人趋之若鹜的美食，但想到塞车情况就让人裹足不前。好些业者越过长堤在新加坡开业，记者到其中三家探店，验证它们与新山版本的异同。

新山老三环潮州粿条汤，可选择加粉肠和猪肚等在粿条汤内。（陈爱薇摄）

新山老三环潮州粿条汤

老三环潮州粿条汤在新山美佳乐（Megah Ria）和市区新食代（FGJB）营业，老板将那两个摊位交给家人管理，自己起早摸黑到新加坡大成地铁站附近咖啡店开摊，这份“从新山创业到新加坡”的逆向操作，引发记者的好奇心。

老三环料多多的鱼鲍粿条汤一碗$9。（陈爱薇摄）

新山的潮州粿条汤以猪肉片、猪肉碎和猪肝为主，加上鱼丸和鱼饼等，还有大量香脆猪油渣。汤水表面满是猪骨熬煮产生的浮沫，喝起来清甜不臊，比本地清淡的潮州粿条汤味道丰富。老三环成功复制新山版本，一碗售价$4.50起，鲍鱼粿条汤一碗售价$9。所采用的粿条细小，让人想起新山的粿条仔。

也像新山店家一样，摊位提供猪腰、粉肠和生蚝等供顾客加料，鱼鳔是老板自己炸的，一份介于$1至$3。难得看到“肉根”，这是新山老饕喜爱的极品，因为它是一头猪里头最嫩且只有少量的筋腱，带瘦肉、脂肪和筋，很爽口。

老三环的鱼片汤选用新鲜海鲈鱼。（陈爱薇摄）

鱼片汤加了大量咸菜和番茄，一碗售价$7的鱼片分量多且切成厚片，是在新加坡难得吃到的质和量。鱼肉鲜美嫩滑得让记者忍不住给摊主一个赞，他说是挑选大条的海鲈鱼亲自去骨切片。鱼汤鲜中带酸，还有水豆腐块，十分接近新山风味。鱼头汤也是一碗售价$7。

地址：107 Upper Paya Lebar Rd S534829

阿明帝皇鸭除了招牌烧味三拼（前），还有其他煮炒菜肴，召集多几个人一起去可以多点几道。（陈爱薇摄）

阿明帝皇鸭

2003年在新山市郊柔佛再也（Johor Jaya）起家的阿明帝皇鸭，已开了四家门店，其中三家在当地热闹的购物中心内。2020年同名摊位出现在宏茂桥8道第721座咖啡店内。打听之下，得知是店家的一名忠实顾客将它带到新加坡，药材配方和大多数原料由新山中央厨房供应，只是在本地新鲜炭烤。

阿明帝皇鸭的招牌烧味是当归烧鸭、叉烧和烧肉。（陈爱薇摄）

之后阿明帝皇鸭进驻后港坊（Hougang Mall）四楼食阁，2023年结束在宏茂桥摊位，转战实龙岗花园，开设拥有60个座位的冷气餐馆。餐馆形式更贴近新山门店的作业方式和菜单。记者冲着爱尔兰鸭只和猪肉去，这个卖点很好，能抚平消费者付贵3.5倍的价格的“伤痛”。当然，在新加坡消费不宜抱着比较价格的心理，毕竟成本不同，而且在本地想吃不用越堤。

烧味三拼（$16.80）可一次过尝到当归烧鸭、叉烧和烧肉三宝。从油亮但色泽不一的脆皮，就知道当归烧鸭是炭烤的。爱尔兰鸭本身油脂多，鸭身较小，鸭肉散发烟熏和药材香，当归味相当明显。蜜汁叉烧和烧肉因为采用的是爱尔兰猪肉，油和肉几乎各占一半。记者本身偏爱较柴瘦的肉，喜欢油脂在嘴里迸发的食客会爱上它们。

西蚶炒粿条咸中带甜，炒得甘香又带镬气。（陈爱薇摄）

帝皇砂煲咖喱鱼（$33.80）有惊喜，咖喱汁香浓但不呛辣，可选择鱼头、鱼肉或鱼尾。西蚶炒粿条（$9.80）保有新山咸中带甜的特色，炒得甘香又带镬气，和本地偏甜和湿的口味很不同。另一道一品酸辣菜（$9.80）以辣椒干和亚参片把芥菜煮到入口即化，很开胃。

一品酸辣菜以辣椒干和亚参片把芥菜煮到入口即化。（陈爱薇摄）

这里提供的海鲜煮炒选项不少，啦啦（$12.80）有姜葱、参峇和亚参三种做法，还有小朋友喜欢的咕咾肉（$13.80）。

地址：63 Serangoon Garden Way S555959/ Hougang Mall #04-11 S538766

顺发新山肉骨茶的砂煲肉骨茶（前）保有新山风味，可添加麻油鸡等其他砂煲料理。（陈爱薇摄）

顺发新山肉骨茶

从新山大丰花园（Taman Sentosa）发迹的顺发肉骨茶，在当地有20多家分行，去年底在新加坡新传媒园区附近开设第一家门店。

新山的传统潮州肉骨茶，是一小碗肉骨配白饭和功夫茶；其他配料得另外点，分别盛在小碗内。大多数新山肉骨茶现在都采用砂煲，可以加入各式配料，保温又方便，顺发也采取同样做法。

在科技园区内的顺发新山肉骨茶，早餐时段售卖烤面包和粉面类，约上午11时开始供应肉骨茶及其他菜肴。

肉骨茶从一人份$8起，盛在大砂煲内滚烫上桌。里头有四块肉骨、一些猪肝和磨菇，可以另加金针菇（$2）、豆支（$4）、猪肚（$3）和粉肠（$3.50）等。汤底保留了新山肉骨茶的浅褐色，药材味和胡椒味不太重，肉骨熬出甘甜的清汤。可能是采用澳大利亚猪只，和在新山尝到的肉味不太一样，肉骨也还不到非常软嫩入味的程度。

其他主打的砂煲料理有麻油鸡（$10）、姜酒鸡（$12）和卤猪脚（$8.50/$11.50），也有配菜和烫青菜。

在新山吃肉骨茶多是好几个人，点个砂煲肉骨茶，再加几道菜肴共享。在新加坡，尤其是工业区上班族，经常是各点各的，如果点一人份加个白饭和小菜要$10多元。建议店家设计个人套餐，以小砂煲盛三块肉骨和一些配料，加上一两小碟配菜，价格定在$10左右。