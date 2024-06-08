把素食吃成文青的样子

连锁素食餐馆Greendot在星耀樟宜开设全岛只此一家的Greendot Plus，提供更丰富的素食选择和全素甜点，从氛围到盘中餐以及硬件设备和服务，都有素食界“文青”之感。无论是否崇尚素食，都能在这里有所收获，发现惊喜。

即便抗拒素食，也应该会喜欢素食连锁餐厅“绿一点”（Greendot）的升级版餐饮概念Greendot Plus。

Greendot Plus位于星耀樟宜B1楼层，是机场少有的素食餐馆，选择比其他11家Greendot分店丰富多样。（龙国雄摄）

“绿一点”创办人兼总裁傅永鸿：料理好吃，就能在更多人心中播下蔬食的种子。（龙国雄摄）

它是星耀樟宜少有的素食餐馆，装潢富质感，氛围比其他Greendot分店悠闲。一进去就看到柜台附近有阅读角落任君久坐，餐馆一角的墙上印有《弟子规》，坐下后翻开菜单，里头有饮食哲学：有意识地选择盘中餐，就能为世界带来正面改变......饮食滋养的不只是身体和心灵，我们还希望鼓励大家善待自己和他人。

素食界如果有文青，应该就是Greendot Plus吧。

招牌便当以精进料理为发想

招牌任当便当呈现手法与日本料理有几分相似。除了任当猴头，还有开胃小菜、炖金瓜、阿渣、高丽菜、姜黄印度长米饭、炖汤、水果沙拉和桂花果冻。（龙国雄摄）

研究证明，多吃素，特别是果菜谷类和其他原型食材，减少肉类摄取，有助预防三高及多种疾病，也是对抗全球暖化的方法之一，“多菜少肉”是一份善待自己和环境的温柔。

“蔬食太单调了”“少了鱼肉好像缺点什么”“很多素食店主打面筋制品和油炸类，一点都不健康！”你会这么想吗？确实，素食不一定健康，但只要善选食材，用心料理，素食对比荤食，绝对不差。

顾名思义，Greendot Plus的选择比其他11家Greendot分店丰富，有些菜肴只能在这里吃到，最诱人的包括招牌任当猴头菇精致便当、招牌叻沙泡饭、儿童餐，还有多种点心。

香料风味浓郁，口感扎实的任当猴头菇是招牌菜，在一般分店也能吃到，但Greendot Plus的呈现方法更精致，内容更丰富。招牌任当便当$16.90，与任当猴头菇一同端上的，还有开胃小菜、炖金瓜、阿渣、高丽菜、姜黄印度长米饭、炖汤、水果沙拉和桂花果冻，营养成分各异的食材带给味蕾不同刺激，也让身体吸取不同养分。

便当的呈现手法与日本料理有几分相似。从小菜开始？还是主攻主角任当猴头菇？享受饶有趣味的选择过程时，想起日本厚生劳动省的《健康饮食生活指南》倡导民众每天吃30种食材（包括烹调油和调味品），营养才全面。这样一个便当至少有20种食材，吃了应该可以轻松达标。更重要的是，食材新鲜，调味恰到好处。

傅永鸿说便当的灵感来自日本精进料理，这是遵循佛教戒律的日本传统料理，食材以当季蔬菜、山中野菜为主，看似简单，其实非常注重制作功夫和创意组合，百吃不厌。

营养均衡也可以放纵味蕾

Greendot Plus的叻沙泡饭，汤汁与杂谷饭分开盛放，让顾客按喜好加入汤汁，再撒上酥脆的炸豆腐粒和米泡芙。（龙国雄摄）

营养均衡的便当可作为日常饮食，但遇到节庆场合或是偶尔想放纵一下，叻沙泡饭与纯素甜点更让人期待。

一般Greendot分店只能吃到叻沙面，试了Greendot Plus的叻沙泡饭（$13.50），才发现原来浓郁的叻沙汤汁与杂谷饭是绝配。汤汁与饭分开盛放，各种配菜一目了然，有蒟蒻制成的虾子、香炸酿豆腐球、豆卜、白灵菇和小白菜。

满足了视觉，再按喜好加入汤汁，撒上酥脆的炸豆腐粒和米泡芙（rice puff），再拌入一点手工制作的参峇辣椒，每一口融合了丰富口感与香浓滋味。

叻沙泡饭分量不小，要管控热量，建议两人共享再加份蔬菜，饭后再共享甜点。

原本只在巴耶利峇广场（Paya Lebar Square）的糕点店售卖的纯素（vegan）蛋糕，现在也能在Greendot Plus享用。这里还有独家纯素甜点：以植物奶制成的雪糕（每份$1.90起）、加入奇亚籽，搭配雪糕享用的华夫饼（$8.90起），以及四款慕斯甜品（每份$9.90）。

芒果慕斯甜品，塔饼香脆，慕斯绵密，芒果颜色明亮，未入口已让人心情为之一振。（龙国雄摄）

慕斯甜品包括三种风味的慕斯塔（黑松露巧克力、红莓树莓、芒果），还有日式巧克力抹茶慕斯蛋糕。

日式巧克力抹茶慕斯蛋糕选用特别从日本鹿儿岛进口的抹茶粉。（龙国雄摄）

偏好酸甜滋味建议选择红莓树莓；喜欢浓上加浓的巧克力就点黑松露；日式巧克力抹茶蛋糕甜中带苦，特别从日本鹿儿岛进口的抹茶粉锦上添花。

贴心打造亲子角落

Greendot Plus亲子区有特别从欧洲进口的蒙特索利智力玩具“忙碌板”，桌边柜子有儿童绘本和玩具。（龙国雄摄）

在2011年创办的Greendot从原本的理工学院餐厅摊位发展至今，许多顾客跟着这个“小绿点”一同成长，当年不少学生顾客现已组织家庭。傅永鸿打造Greendot Plus时除了设计儿童餐（$5.90），还特别腾出不小空间设置亲子区，希望更多人带上孩子享用蔬食。

难得看到含蔬果的儿童餐，为六岁及以下儿童而设。图中配菜有蒟蒻鱼柳、西兰花、炖金瓜和鲜果桂花冻。（龙国雄摄）

桌椅高度适合小朋友，墙上有特别从欧洲进口的蒙特索利智力玩具“忙碌板”（busy board），桌边柜子有儿童绘本和玩具，还有45摄氏度的温水方便家长泡奶。无论是带小朋友、长辈，好友，或是自己一人前来用餐，都能在Greendot Plus找到自在空间。

亲子区为顾客贴心准备45摄氏度的温水，方便家长泡奶。（龙国雄摄）

Greendot Plus