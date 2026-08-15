法国南部普罗旺斯是酿造桃红葡萄酒（Rosé）的重镇，桃红酒占据当地葡萄酒总产量的八成。当地的葡萄园得益于日照、沿海微风和富含矿物质土壤，酿造出清爽、优雅、充满个性的葡萄酒。许多葡萄园选择直接压榨和冷发酵，以保持普罗旺斯桃红酒特有的细腻芳香和淡雅色泽。

普罗旺斯的桃红酒不仅是一款口感轻盈清爽的酒款，而是融入生活之中。它结合迷人的蔚蓝海岸、金色海滩与村庄，体现炎炎夏季与地中海式悠闲生活的情趣。

普罗旺斯著名酒庄之一米纽蒂酒庄（Château Minuty），坐落于圣特罗佩（Saint-Tropez）半岛的加桑（Gassin），创立于1936年，已传承四代。占地200公顷的葡萄园依山傍海，采用可持续耕作方式管理，也是普罗旺斯丘（Côtes de Provence）产区硕果仅存的几家坚持全手工采摘的酒庄之一，始终恪守传统。

米纽蒂葡萄酒已成为法式蔚蓝海岸生活艺术（Art de Vivre）的象征。继伦敦和巴黎之后，“米纽蒂别墅”（Villa Minuty）的概念体验从8月起，首次登陆新加坡圣淘沙岛巴拉湾海滩（Palawan Beach）的+Twelve海滩俱乐部。

圣淘沙的热带悠闲岛屿生活，与酒庄崇尚滨海、欢聚与随性优雅的品牌精神契合。人们手持一杯粉红色米纽蒂M桃红酒，眺望泳池的波光粼粼、南中国海的蔚蓝、海岸线的葱郁绿意与金色夕阳，让时间慢慢走过。

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M桃红酒散发桃子芬芳

圣淘沙岛+Twelve海滩俱乐部推出米纽蒂M桃红酒的周日早午餐活动。（+Twelve提供）

M桃红酒是米纽蒂酒庄最具标志性的酒款之一，也是国际定义普罗旺斯桃红酒风格的代表作。它散发红色水果香气与桃子芬芳，口感清爽宜人，酒体明亮，带矿物质风味，很适合在热带气候中享用，也可作为开胃酒，与海鲜拼盘、生蚝、烧烤食物配搭宜人。

圣淘沙岛+Twelve海滩俱乐部将于8月呈献“米纽蒂别墅”概念体验。（+Twelve提供）

“米纽蒂别墅”融入现场音乐、美食佳肴，营造出惬意氛围。+Twelve将于8月30日和9月27日上午10时至下午3时推出周日早午餐盛宴，以米纽蒂桃红酒搭配冰镇海鲜、现做意面、经典早午餐美食及手工甜点。每人收费$98++。早午餐搭配米纽蒂M桃红酒无限畅饮$148++。

品牌即日起至9月30日开展促销，两杯米纽蒂M桃红酒优惠价$36++，单瓶$108++，双瓶套装$188++。