“麒麟一番榨”（Kirin Ichiban）是日本首屈一指的啤酒品牌，由1888年成立的麒麟集团，始创于1990年。它采用“一番搾制法”，仅萃取100%麦芽的“首道麦汁”，而不使用后续压榨出的麦汁。不同于其他通过多次压榨来提高产量的酿造方式，品牌在首道压榨后即停止萃取，将品质置于产量之上，从而确保每一杯啤酒都醇厚顺滑，能品味到第一道纯粹、纯净与细腻的口感。这款啤酒至今已风靡全球40多个国家。

学习现倒麒麟一番榨

访客在日本麒麟一番榨体验馆学习倾倒啤酒。（品牌提供）

麒麟一番榨萃取100%麦芽的“首道麦汁”制成。（品牌提供）

想了解麒麟一番榨的酿造哲学？

该品牌从8月27日至9月6日每天中午12时至晚上8时，在克拉码头的Swee Lee咖啡馆酒吧（Blk 3B River Valley Road #01-06 S179021）推出“一番榨”体验馆（First Press Studio）。该馆免费入场，访客可在专业引导下，学会斟倒麒麟一番榨啤酒。体验结束时，每名年满18岁者将获赠一杯啤酒。

记者先查看酒杯是否干净，随后放在啤酒水龙头下，以45度角倾斜接酒，待酒液注至四分之三满时，将酒杯放直并稍作停顿，再将龙头往后压，以产生奶油般绵密的泡沫，喝来口感鲜爽。

主办方特别推出精心搭配的“美味组合”，访客可从三款专为搭配麒麟一番榨啤酒而精选的意大利面中任选其一，并配上一瓶麒麟一番榨啤酒，仅需$25。该组合每日限量30套，售完即止。

延伸阅读 日本麒麟啤酒在马来西亚设东南亚总部

招牌画家陈品颖在镜面上，创作出麒麟商标。（品牌提供）

杨展䀚的作品《裸金属》呈现出立体生动的麒麟装置。（品牌提供）

美食艺术家龚骅的作品《谁在吃艺术》使用麒麟啤酒玻璃瓶与罐装材料。（品牌提供）

美食艺术家龚骅的作品《谁在吃艺术》（局部）。（品牌提供）

三艺术家诠释一番榨理念

此外，访客可通过艺术装置、互动体验及工作坊，探索麒麟一番榨酿造方法背后的故事。三位新加坡艺术家组成“首榨艺术家联盟”，运用各自的创意技艺，重新诠释“一番榨”理念。

招牌画家陈品颖（Charmaine Chen）在镜面上创作出《旧世界魅力》，以金漆等颜料，运用传统招牌绘画技术，精细地画出麒麟商标。杨展昂（Matthias Yong）的作品《裸金属》灵感源自每一次浇铸背后的匠心，以金属加工来呈现立体生动的麒麟装置。美食艺术家龚骅的作品《谁在吃艺术》使用麒麟啤酒玻璃瓶与罐装材料，结合食物与艺术来诠释“一番榨”工艺，访客可使用“艺术化”的龙头倒酒。

访客还可将麒麟好运挂饰带回家，该挂饰的设计灵感源自象征喜悦与繁荣的经典瑞兽。

这段期间，体验馆将举办付费工作坊，制作日本组子（Kumiko）杯垫和传统扎染（Shibori）方巾；每场限15人，每人$15，包含一杯麒麟一番榨啤酒。详情可上IG（＠kirinbeer_sg）了解。