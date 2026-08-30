桥南路（South Bridge Road）早期称为大坡大马路，是连接牛车水与市中心的一条主要道路。

这里是传统与现代交融之地，街道两旁的传统店屋与市区的商业办公大楼形成对比，相映成趣。附近地标还有佛牙寺龙华院，以及新加坡最古老的兴都教寺庙马里安曼兴都庙（Sri Mariamman Temple）。

这一带美食云集，除了著名的麦士威熟食中心，两旁店屋里也藏着不少具本地特色的食肆。随记者从麦士威（Maxwell）地铁站出发，沿路寻美食去。

边喝咖啡边感受手作温度

拾级而上，步入这家二楼咖啡座，时间顿时慢了下来。你可一边惬意地品尝咖啡，一边静静地欣赏窗外街景。手中捧着的手工陶瓷杯，不仅是盛装咖啡的器皿，也是一件艺术品。

在陌迹咖啡座，食客可以自选陶瓷杯来喝咖啡。（黄亿敏摄）

这家以手作陶瓷器为主题的体验式咖啡座，是新加坡少有结合咖啡与艺术的空间。食客点了咖啡后，可挑选心仪的陶瓷杯来使用。每一款都是手工制作，设计独一无二。

创办人张紫陌喜爱手工陶瓷器，曾多次前往中国“千年瓷都”景德镇学习，接触过不少艺术品。谈到办咖啡座的理念，她说：“我觉得手作陶瓷品不该只是摆在架子上，而应走进日常生活，被人触摸、使用。因此，让食客挑选心仪的陶瓷杯来使用，既为喝咖啡增添仪式感，也让人触摸到手作器物的温度、质感与细节。”

店内展销的瓷器品，大多出自景德镇艺术家与手工艺人之手，目前合作的艺术家包括李长亮、姚岚、姚继亮、苏志坚等40多名创作者。

咖啡菜单包括手冲咖啡、经典意式咖啡和维也纳咖啡。手冲咖啡独家选用中国知名精品咖啡烘焙品牌Big Sur Coffee的咖啡豆。食客也可点自制糕点如豆奶乳酪蛋糕、开心果巴斯克蛋糕等。

▲MOZmoji 陌迹

地址：252 South Bridge Road #02-01 S058801

新加坡风味融合怀旧与创意

从菜单到装潢，Rise Bakehouse主打满满的新加坡风情。

品牌共有三家咖啡座，其中桥南路分店融入更多新加坡特色元素。菜单上包括辣味软壳蟹意面、咖喱美乃滋炸鱼薯条、咸蛋酱炸鸡块、沙爹等。品尝了辣味虎虾意面（$20.90）和辣味蟹肉鸡蛋酸种面包（$18.90），各有特色；前者在虾肉上加麦片，添一分咸香，后者的辣椒油画龙点睛。

辣味虎虾意面在虾肉上加麦片，添一分咸香。（黄亿敏摄）

椰糖麻薯华夫饼吃起来Q弹可口。（黄亿敏摄）

甜点是店家强项，椰糖麻薯华夫饼（$17.90）带有嚼劲，搭配一勺雪糕，冷热交织。其他蛋糕口味包括咖椰开心果、Kueh Salat等。

店面设计走怀旧风，门口摆卖各种零售品，如印有新加坡美食的袜子、手机装饰等。品牌另两个店面分别在乌节路和波东巴西。

▲Rise Bakehouse

地址：273 South Bridge Road S058822

本地口味巧克力主打健康风

在新加坡巧克力品牌巧口仙儿（Chocoelf）的零售店兼咖啡座，可以尝巧克力糕点、喝咖啡，也能选购多种巧克力产品和礼盒。

巧口仙儿有咖椰和南洋咖啡等多种本地口味巧克力。（档案照）

品牌成立于2005年，在本地生产，首创无糖巧克力、无添加糖的意大利雪糕。巧克力有多种口味，充满新加坡特色，例如咖椰、南洋咖啡、榴梿、鸡尾酒新加坡司令（Singapore Sling）等。

▲Chocoelf

地址：232 South Bridge Road S058781

班兰戚风蛋糕天然芳香

这家以班兰蛋糕为招牌的店铺，香气袭人，吸引往来的人们停下步伐，买块蛋糕当小点或送礼。

Pure Pandan标榜选用纯班兰汁制作蛋糕。（黄亿敏摄）

招牌班兰戚风蛋糕（一片$2.80，小号蛋糕$16，大号蛋糕$24）标榜使用纯班兰汁制作，味道芳香，入口软绵。其他口味有巧克力、豆香蔓越莓、香蕉核桃等。

▲Pure Pandan

地址：264 South Bridge Road S058813