法国拉菲罗斯柴尔德集团（Domaines Barons de Rothschild Lafite）在中国山东蓬莱的丘山山谷创设的珑岱酒庄（Domaine de Long Dai），经过十几年的耕种，迎来收获。珑岱酒庄总经理查理·特尔特纳（Charles Treutenaere）8月底来新，在金沙粤菜馆“金蜓湾”主持2017到2021五个年份的垂直品鉴，让人从中感受到波尔多混酿（Bordeaux blend）红酒的在地风味。

“珑”寓意“琢石成玉”，“岱”则是泰山古称。酒庄葡萄园紧邻丘山，距离黄海仅20公里，冬季的温和气候与花岗岩土壤相结合，使其成为种植葡萄的理想之地。特尔特纳说，该区冬季不会过冷，无须像其他产区那样遮盖葡萄藤过冬。此外，葡萄园分布在当地果农开凿出的近600级梯田上，其下为花岗岩基岩。每个地块尺寸不一，土壤差异很大，堪称比拉菲酒庄还要量身定做。周边环境中有35种野生动物，使这一地区的生物多样性更为丰富。

特尔特纳说，传承六代的拉菲集团深信，蓬莱的风土可以酿造出他们理想中的美酒，因此全资打造珑岱酒庄。酒庄将波尔多传统酿制工艺与当地葡萄种植相结合，依托山谷得天独厚的自然条件，酿造出反映在地文化特色的葡萄酒。

葡萄园种植波尔多混酿的主要品种，包括拉菲标志性的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、品丽珠（Cabernet Franc）和马瑟兰（Marselan），另有少量梅洛与希拉葡萄。

2018年份最为均衡优雅

2017年是珑岱酒庄的第一个年份。（金蜓湾提供）

2017年是珑岱酒庄的第一个年份，赤霞珠占一半，另一半为马瑟兰和品丽珠，在法国橡木桶中陈酿长达18个月。酒香以黑莓、蓝莓等黑色水果为特色，马瑟兰带来淡淡的甜香料与紫罗兰气息；入口清新，口感饱满，单宁优雅。

2018年份是记者最喜欢的一款，其单宁浓郁，结构精致，口感非常均衡、优雅。这一年份赤霞珠占75%，马瑟兰17%，品丽珠8%，散发出马瑟兰特有的山楂和紫罗兰花香，口感以蓝莓和黑莓等黑色水果为主，伴有烘烤和可可香气，回味悠长。

2019年是最干旱的一年，赤霞珠占比最高（85%），品丽珠（9%）、马瑟兰（6%）比例低了，黑樱桃、覆盆子与胡椒般的辛香鲜明，余韵中透出黑巧克力的丝滑感。反观，2020年份是最冷凉的一年，赤霞珠56%，品丽珠24%，马瑟兰20%，散发黑醋栗与甘草芬香，酒体饱满。

2021年的马瑟兰占比高（31%），赤霞珠50%，品丽珠19%，呈现深紫酒色，酒体饱满，富有层次，单宁丝滑。特尔特纳说，赤霞珠不一定是主角，得视当年葡萄收成品质而定。他透露，2022年份以品丽珠为主，2025年份则由马瑟兰担纲。

首次发布白葡萄酒

珑岱酒庄的白葡萄酒“小木兰”2025年份。（黄向京摄）

以红酒为主的珑岱酒庄，开始发布白葡萄酒“小木兰”。第一个年份是2019年，由100%霞多丽（Chardonnay）酿成。2025年份酒色淡绿，散发百香果和菠萝香，口感特别纯净、清新，酒酸明快紧致。“小木兰”可说是酒庄向当地社区木兰沟致敬——他们开凿了酒庄的葡萄园梯田。

珑岱酒庄酒品可在金蜓湾享用。