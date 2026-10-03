从欧南园地铁站步行约10分钟，便可抵达艾弗顿园（Everton Park）。这里是本地颇具特色的组屋区，毗邻保存完好的战前店屋，适合花一整天漫步欣赏。

艾弗顿园也是美食荟萃地，除了饕客熟悉的Nylon咖啡座、吉祥红龟粿，还有不少特色小馆。

前星级餐馆甜点师手作糕点

从米其林餐馆到艾弗顿园，Morimori Yogashi创办人林伟丰坚守手工的温度，用心呈现烘焙糕点的美味。

他曾在多家酒店与餐馆工作，疫情期间选择创业开店。此前，他在已歇业的米其林一星餐馆Terra Tokyo Italian担任甜点师，熟悉日本食材。

Morimori Yogashi日式烘焙店的装潢设计带有田园风。（黄亿敏摄）

开业这几年下来，为掌握食客口味与喜好，林伟丰边做边调整。尽管自动化是餐饮业发展趋势，他仍旧坚持手工制作糕点。他说：“我的面团都是手工切割。若用机器切割，面团不能太湿，否则容易黏机器，因此做出来的面包水分较少。手工切割的面团能保留一定含水量，面包也更湿润柔软。”

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招牌食品包括盐面包（$2.80）、香蕉蛋糕（$13.80）和藤泽蒜香奶酪面包（四个$12），各有千秋。盐面包焦脆可口；香蕉蛋糕不加香精，每一口都能尝到香蕉肉的香甜；香蒜奶酪面包选用日本蒜头，香而不呛。

烘好的香蕉蛋糕，仍保留香蕉的香甜。（黄亿敏摄）

烘焙糕点一般以甜味为主，但林伟丰认为，好吃的糕点应当带一点咸味，味道才更有层次。例如，店内的黑松露面包、青葱面包，咸香滋味诱人。

烘焙店的装潢颇有心思，店外的木凳、公鸡摆设等，带来田园风情，与艾弗顿园的闲适氛围相得益彰。

▲Morimori Yogashi

地址：Blk 1 Everton Park #01-31 S081001

日式融合料理味觉碰撞

这家日式和风咖啡座，装潢简约舒适，午餐时间有不少上班族光顾。

翻开菜单，有日式三明治、盖饭、沙拉等，被一道炸虾天妇罗冬炎面（$20.90）所吸引，好奇其融合口味的效果。意面口感弹牙，酱汁带有隐约冬炎味，却不抢风头。

炸虾天妇罗冬炎面，搭配玄米茶桂花拿铁，吃的是新意。（黄亿敏摄）

除了特调茶饮、精品咖啡，这里还有特色饮料如芒果抹茶、草莓焙茶等。如果喜欢独特风味的话，可品尝玄米茶桂花拿铁（$8.50），桂花的清新与玄米的焙烤香温柔交融，喝起来顺喉又美味。

▲Cafe Wabi Sabi

地址：Blk 3 Everton Park #01-79 S080003

韩式传统年糕越嚼越香

这家韩国手制美食店，售卖手工韩式传统年糕、便当、小菜及外卖餐饮。其中，黄豆粉年糕是经典款之一；年糕切成小块，裹满香浓黄豆粉，越嚼越香。

Hodunamu售卖小菜韩式炒冬粉（左）和传统年糕小点。（黄亿敏摄）

店内的韩式小菜一应俱全。从酸辣爽口的泡菜，到酱香莹润的韩式炒冬粉，以及咸香入味的酱腌鹌鹑蛋，分量恰到好处。对于生活节奏紧凑的现代都市人而言，带上几盒回家，可为晚餐轻松加菜。

▲Hodunamu

地址：Blk 2 Everton Park #01-55 S081002

天然豆花入口即化

经过店面时，看到门口摆着一个牌子，上面用英文写着“如果要吃次等豆花，就别上门”。可见，店家对自家食品信心十足。

这份自信的背后，是对选材与工艺的严谨把控。据店家资料，产品选用加拿大非基因改造大豆，豆花用天然果酸凝固，不含石膏粉。

豆浆（$1.80）喝起来香浓，顺滑如丝。豆花（$2）有原味、杏仁、巧克力等不同口味。选吃了杏仁豆花，淡淡的杏仁幽香与醇厚豆香完美交融，入口即化。

Beano的豆花顺滑可口。（黄亿敏摄）

▲Beano

地址：Blk 6 Everton Park #01-02 S080006