近来，抹茶成了许多人喜爱的饮品。在繁忙快节奏的生活里，坐下来喝一杯茶，寻片刻宁静。

新开业的摩登抹茶专卖店Koko Kawane，由Gaia集团日式甜点品牌Koko与日本茶商Kawane Matcha合作开设。

配合新店开张，Kawane Matcha第13代传人大桥一辉（Kazuteru Ohashi）来到新加坡，与记者畅谈抹茶的发展与魅力。

Kawane Matcha的茶园位于日本静冈川根，家族制茶历史已逾400年。大桥一辉说：“那里的山区海拔高，昼夜温差大，土地肥沃，适宜种植茶叶。”

在大自然赋予的优越条件下，茶叶带有独特清新香气。采摘前两三周，茶农会用黑色遮阳网遮住阳光。在暗凉的环境中，茶叶会生成更多叶绿素，色泽更翠绿，鲜味更突出，苦涩也随之减少。

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Kawane Matcha第13代传人大桥一辉认为，喝茶能让人放松心情。（黄亿敏摄）

加入家族生意之前，大桥一辉在跨国食品公司任职，曾外派到泰国曼谷五年。当时，他观察到曼谷咖啡座流行抹茶拿铁；在欧美市场，抹茶更以“超级食物”（superfood）之名掀起热潮。因看好抹茶发展潜能，他与父亲商量后，决定让家族茶园扩大抹茶种植，推向更多海外市场。

以日法甜点配茶

传统抹茶的做法，是把原料碾茶（tencha）磨成粉，只加水，不加糖和牛奶，称为薄茶（usucha）。现代喝法多样化，有加奶的抹茶拿铁、草莓抹茶、橙香抹茶，以及搭配各种花式抹茶甜盘。大桥一辉乐见其成，他说：“享用抹茶，没有所谓对或错。创意喝法是非常好的入门，让更多人接触并喜欢抹茶。”

Koko Kawane有三种抹茶拿铁可选。单一品种Okumidori（$13.50）味道饱满，透出鲜美。Soemon拼配（$12.50）口感丝滑浓郁，带有高汤、坚果酱与奶油般的风味。招牌拼配（$8.50）口感较为轻盈，苦味适中。店内甜点师Mei Kubota制作的日法甜点，造型精美，搭配抹茶相得益彰。

大桥一辉享受喝茶，早上喝抹茶，晚上泡一杯焙茶（Hojicha）。他建议，如果购买抹茶粉在家冲泡，避免使用透明包装。抹茶对光线、氧气和湿度极其敏感。透明包装会让抹茶迅速氧化变黄，失去香气和味道，宜存放在阴凉密封处。冲泡时，水温不要太高，黄金水温在65至70摄氏度之间。过热的水会破坏抹茶的活性成分，使其变苦涩。

▲Koko Kawane

地址：The Star Vista #01-02 S138617

网址：www.kokokawane.sg