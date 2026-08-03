长久以来，葡萄酒品鉴笔记为西方语汇垄断，比如 “gooseberry”（醋栗）和”lingonberry”（越橘）是欧美常见的浆果，不为亚洲人所熟悉。为了摆脱欧洲中心主义思维，专为亚洲人味蕾而设的独立平台——亚洲葡萄酒评鉴（Asia Wine Review，简称AWR）于2026年9月28日在陈旭年故居正式发布。

AWR创始人、总编辑兼首席酒评家刘嘉慧（Jaclene Liew，32岁）说，“虽然西方框架对我理解葡萄酒世界，帮助极大，但当中的描述词从未让我完全产生共鸣。如今我们建立自己的平台，便不再须要借用他人的语言来描述我们品尝到的风味。我们终于可以按照自己的饮食、饮酒和记忆方式来书写葡萄酒。”

AWR酒评家与媒体分享盲品六款红白酒与评分过程。担任AWR创始主评兼董事会顾问，新加坡首位葡萄酒大师（MW）陈应贤（Tan Ying Hsien）说：“参与品鉴的专家只凭杯里的酒来评，过后才揭开酒标。酒标会让人产生先入为主的偏见。盲品是评鉴葡萄酒的最佳方式。”

每款酒均由三位酒评家组成的评审团评分，每组包含12至16款葡萄酒，并由该类别主评带领。持有WSET第四级文凭，从事葡萄酒教育与写作的刘嘉慧是创始主评。她与另一创始主评、新加坡侍酒师协会会长卢家伟（Gerald Lu）在评审团无法达成共识时，担任首席“法官”。

其他创始酒评家各自负责不同的一级酒类，包括：Taberna Wine Academy创始人陈应贤（勃艮第及勃艮第相邻产区），新加坡第二位葡萄酒大师洪日瀚博士（Jackie Ang，波尔多及波尔多混酿），新加坡侍酒师协会副会长陈勇成（Vincent Tan，芳香型白葡萄酒与甜酒），来自韩国、以新加坡为基地的得奖侍酒师Celine Jung（罗讷及罗讷品种葡萄酒），得奖侍酒师兼香槟酒吧Convivial创始人杨子阳（Yeo Xi Yang，香槟及传统法起泡酒）。

延伸阅读 新加坡葡萄酒大师洪日瀚 一手研究药品一手品鉴佳酿

在地语汇搭配亚洲美食

共有百名媒体、酒商与会员出席亚洲葡萄酒评鉴发布会，品尝酒商呈上的美酒。（亚洲葡萄酒评鉴提供）

亚洲葡萄酒评鉴发布会品酒现场。（亚洲葡萄酒评鉴提供）

这些酒评家都出生并成长于亚洲，他们用在地化的词汇，描述葡萄酒风味，更能引起共鸣。卢家伟说：“亚洲人不喜欢酸与涩，这应该反映在葡萄酒评鉴中。”他鼓励大家品酒时使用更多本地化语汇，他用过薄荷糖、康元饼干、麦片虾、山楂、鸡蛋花等比喻联想。他们也推荐以葡萄酒搭配亚洲美食，如煮炒、蚝煎。

AWR采用100分评分制，85至89分为铜，90至94分为银，95至100分为金奖。卢家伟相信，AWR平台能够壮大亚洲在葡萄酒世界中的声音，但是，低于85分的葡萄酒不会公开，传达了亚洲人的同理心——没有人会故意酿造一款糟糕的葡萄酒。

刘嘉慧指出，过去20年间，亚洲已建立起举足轻重的精品葡萄酒市场——收藏家、拍卖成交量、进口商网络以及贸易影响力，是时候亚洲建立起属于自己的评鉴机构。她计划将平台带去马来西亚，明年推出中文版。

该平台今年7月邀请本地酒商呈上共220瓶酒，并在发布会上宣布成绩——三瓶获金奖，57瓶得银，122获铜。金奖酒为澳大利亚奔富酒Penfolds Grange Bin 95 2021年份、匈牙利甜酒Tokaj-Hétszőlő Aszú 5 Puttonyos 2010年份，以及西班牙白酒Bodegas Ramiro Ibáñez, Cota 45 Ube Paganilla 2022年份。它也发表不同酒产区的文章。

AWR一年订阅费$128，可上网www.theasiawinereview.com申请。