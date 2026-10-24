最近，世界顶级稀有烈酒佳酿陆续上市，尤以新加坡樟宜机场集团与乐天免税店（Lotte Duty Free）呈现的第五届“醇萃酒汇”（World of Wines and Spirits 2026，简称WOWS）规模最盛大。从即日起，超过30个知名品牌60多佳酿可上网wows.changiairport.com购买。

本届WOWS于10月16日至17日在新加坡风华南岸JW万豪酒店举办以“名酒宝库”（The Vault）为主题的活动，让受邀嘉宾得以了了解佳酿背后的故事与工艺。全球最大鱼子酱生产商卡露伽（Kaluga Queen）推出鱼子酱与干邑和威士忌品鉴配对。

WOWS 2026独家展品——麦卡伦红色系列套装，包含71年、74年和78年高年份酒款。（主办方提供）

独家展品有麦卡伦红色系列套装（The Macallan Red Collection），包含三款极为罕见的高年份酒款——71年、74年和78年。酒液经麦卡伦小型铜制蒸馏器蒸馏后，注入精心挑选的橡木桶熟成逾70年，呈现出数十年熟成赋予的天然色泽、独特香气和饱满风味。每款威士忌均展现层层果干、橡木辛香和淡雅甜味，余韵格外悠长，层次丰富。三瓶酒置于定制展示箱内，每款酒另配独立手工橡木盒，盒内衬以Bridge of Weir Leather出品的柔软红色苏格兰皮革，售价36万8200新元。

大摩精选酒桶系列第四版：马德拉桶版全球限量150套，WOWS仅有一套。（主办方提供）

大摩精选酒桶系列第四版：马德拉桶版（The Dalmore Cask Curation Series: The Madeira Cask Edition），作为2023年首次推出的精选酒桶系列最终章，此版产自葡萄牙同名岛屿的加强型葡萄酒，由苏格兰单麦威士忌大摩携手布兰迪马德拉酒庄（Blandy’s Madeira）打造。该酒庄由同一家族传承七代，两百年来一直在岛上酿造屡获殊荣的葡萄酒。本版呈现三种风格迥异的马德拉酒30年、34年及45年，全球限量150套，WOWS仅有一套，售价6万4000新元。

费特肯先锋系列第二款酒品Rare 30年，全球仅97瓶。（主办方提供）

费特肯先锋系列（Fettercairn The Vanguard Series）Rare 30年是该系列第二款酒品，旨在展现酒厂秋日的色彩、香气与氛围。全球仅97瓶，其中5瓶将在WOWS发售，每瓶售价4050新元。

延伸阅读 酒会酒赛复办 本地酒界酒兴浓

格兰多纳庆祝200周年推出56年陈酿

苏格兰单麦威士忌格兰多纳为庆祝200周年推出56年陈酿，全球限量200瓶。（The Glendronach提供）

为纪念创立200周年，苏格兰单麦威士忌格兰多纳（The Glendronach）推出56年陈酿，不久前在新加坡陈旭年故居发布。这款威士忌于1968年蒸馏，长久以来被格兰多纳鉴赏家奉为“圣杯”，也是酒厂迄今年份最久、最为卓越的酒款，全球仅发行200瓶。

醇厚强劲的高地原酒被注入三个赫雷斯欧罗洛索雪莉大桶，2014年转入仅有的三个珍稀西班牙橡木佩德罗－希梅内斯雪莉猪头桶内陈年，增添更丰富的风味层次。首席酿酒大师瑞秋·巴瑞（Rachel Barrie） 说：“它的风味结构完整性，在如此高酒龄的烈酒中实属罕见。这是一曲‘雪莉风味的渐强乐章’——以黑可可与古老香料谱写出复杂、多层次的故事，再经无可替代的时光洗练。历经56年，它卓尔不凡。”

每瓶威士忌均配有工艺大师约翰·加尔文（John Galvin）以美国黑胡桃木手工雕刻而成的定制酒柜。酒柜由148个独立部件组成，需耗费逾80小时精工细作，柜内衬珍稀的绗缝纹枫木，开启时添仪式感。酒液盛装于手工吹制的Glencairn水晶酒樽中。此瓶新加坡价格应询（电邮finbar_boyle@b-f.com）提供，建议零售价3万5000英镑。