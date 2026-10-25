让人联想起乌节商圈、高档酒店和黑白洋房的史各士路（Scotts Road），出乎意料地暗藏不少平价美食，不用$10就能吃好吃饱吃得开心。

衔接纽顿和乌节地铁站的史各士路以殖民地官员威廉·史各特上尉（Captain William G Scott）命名，他身兼新加坡码头总管及邮政总管双职，当年在这一带拥有大片土地。

史各士路衔接纽顿和乌节地铁站，沿路可见商场、高档酒店和黑白洋房。（《海峡时报》档案图）

如今，这里作为高租金黄金地段，价格不菲的餐馆自然不少；庆幸还能找到价位较亲荷包的美食选择，而且用餐环境舒适，让人想一再光顾。

Mighty Kopi三个月前在远东商业中心开业，用餐环境明亮舒服。（陈映蓁摄）

星级餐馆前调酒师泡南洋咖啡

第一次来到主打本地咖啡店美食的Mighty Kopi，应该会被原籍爱尔兰的咖啡师康威（Craig Conway）吸引。但会一再光顾，绝对是因为餐食美味超值。

Mighty Kopi的咖啡头手，是原籍爱尔兰的新加坡女婿Craig Conway。（陈映蓁摄）

Mighty Kopi是家庭生意，主要由康威（35岁）和妻子梁恩綾（34岁）打理，梁恩綾的妈妈、阿姨和表妹等也会来帮忙。

以意式咖啡机冲泡本地咖啡，再加上清甜的班兰冷奶盖，味道香浓。（陈映蓁摄）

康威原本在本地一家米其林餐馆担任调酒师，改行后手艺依旧精湛。他一会儿用意式咖啡机冲泡以新马传统方式烘烤的咖啡豆，下一秒熟练地冲泡本地奶茶，无论咖啡或茶都让人回味，7月开店至今，已累积不少粉丝。

除了一般冷热饮料，这里有咖啡店较少见的班兰冷奶盖咖啡（$4.90）、香草拿铁（$4.20），以及太妃坚果拿铁（$4.20）等。

传统早餐套餐（$6）的面包烤得恰到好处，外脆内软。梁恩綾的自制咖椰清新香甜，再配上被《纽约时报》评为味道最香浓、价格不低的爱尔兰纯草饲牛油Kerrygold，材料货真价实，难怪有顾客担心他们标价太低。

Mighty Kopi的传统早餐下足本钱和心思：自制咖椰用上新鲜班兰叶，以及椰奶和糖各两种；牛油是价钱不低的爱尔兰纯草饲牛油Kerrygold；面包外脆内软，厚度和烘烤程度都恰到好处。（陈映蓁摄）

主餐选择丰富，除了受熟客欢迎的手作面粉粿（干／汤，$7.50）、咸蛋鸡饭（$8.90），以及配料几乎和米粉一样多的星洲米粉（$7.90）等，每道吃起来都像长辈的爱心家常菜。上午11时至下午2时之间光顾，点主餐另付$3.90，还能加两只鸡翅，或一份时蔬及一杯饮料。

Mighty Kopi的主餐材料丰富，每一道吃起来都像是长辈的爱心家常菜。（陈映蓁摄）

梁恩綾说：“这里的主要客户群是上班族，希望大家回去上班前可以吃得开心饱足。做餐饮业，一定要从心出发。”

梁恩綾（左起）费尽心思自制咖椰和面粉粿。她的丈夫Craig从调酒师变成咖啡头手，除了用意式咖啡机冲泡新马传统咖啡豆，也会冲泡本地奶茶。（陈映蓁摄）

▲Mighty Kopi（福裕）

地址：14 Scotts Road, Far East Plaza #05-100/101 S228213

Mighty Kopi是家庭生意，团队成员包括Craig（左）和妻子梁恩綾（右），以及梁恩綾的妈妈、阿姨和表妹等。（陈映蓁摄）

海南咖喱饭配料丰富

藏在远东商业中心二楼一角的Maddie’s Kitchen主打煮炒菜肴，招牌菜包括虾酱鸡、炒四季豆、椒盐虾、咖喱鱼头等。

猪扒与海南咖喱饭是绝配，让人忍不住一口接着一口。（陈映蓁摄）

午餐时间，单人料理最适合上班族。赶时间时，不妨选择上桌速度快的海南咖喱饭，配菜除了煎蛋和高丽菜，可选猪扒、咖喱鸡、卤肉或亚参咖喱鱼（咖喱鱼$9.80，其他一律$6.80）。

一品海鲜汤材料丰富，汤头鲜甜。（陈映蓁摄）

喜欢汤类或海鲜，可选一品海鲜汤（$10.80）。汤头鲜甜，材料丰盛，从鲜虾、鱼片、肉丸到番茄，每一口都滋润身心。

Maddie’s Kitchen的煮炒选择丰富，单人料理同样味美。（陈映蓁摄）

▲Maddie’s Kitchen

地址：14 Scotts Road, Far East Plaza #02-10/11/12/13 S228213

吐司咖啡让人“芋”罢不能

以芋泥烤面包打响名气的SuuKee Coffee，为芋泥打造多种可能；既可取代咖椰，也能搭配红豆、肉松或抹茶成为吐司馅料，拌入咖啡或茶同样可行。

芋泥红豆土司套餐，吐司馅料给得大方，甜而不腻。（陈映蓁摄）

点了芋泥红豆吐司套餐（$8.70），套餐饮料换成芋泥咖啡（加$1）。芋泥吐司加了红豆，口感丰富，芋泥咖啡香浓又不会过甜。下次吃传统芋泥时，可加入红豆，或在红豆沙里加一勺芋泥，应该会增添风味。

▲SuuKee Coffee

地址：6 Scotts Road, Scotts Square #B1-13 S228209

环境大厦食堂价廉物美

从纽顿地铁站步行不到5分钟，就看到环境大厦（Environment Building）外的告示：二楼食堂平日上午7时开放到下午4时，欢迎公众享用价钱合理的新鲜餐食。

环境大厦食堂西餐档的鸡扒饭，价廉物美。（陈映蓁摄）

光顾当天，有八个摊位开档营业，听取在环境大厦工作的朋友建议，试了西餐档的鸡扒饭（$4），分量足且味道不错，价廉物美。

社企Flour Power的蘑菇法式咸派，适合当下午茶点心。（陈映蓁摄）

社企Flour Power的西式小吃也值得捧场。摊位为特需人士提供就职机会，主打法式咸派（quiche）、皮塔面包、曲奇饼及其他烘焙品，价格从$1.80到$8不等。试了新鲜出炉的蘑菇咸派（$1.80），酥皮香脆，馅料扎实。

▲环境大厦食堂

地址：40 Scotts Road（二楼）S228231