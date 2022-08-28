谷歌新加坡区执行董事Ben King 被疫情逼成时间规划大师

刚上任谷歌新加坡区执行董事，澳大利亚科技人本金就遇到冠病疫情，家里又增添了一对双胞胎女儿，让他不得不重新规划、仔细安排时间，在公私之间取得平衡。本金非常看好新加坡数码经济的发展，并认为谷歌有责任尽一分力。

资深澳大利亚科技人本金（Ben King）2019年9月兴致高昂地出任谷歌新加坡区执行董事，谁知不久后冠病疫情暴发，居家办公让他工作和家庭两头烧，也迫使他成为“时间规划大师”，生活习惯大改变。

本金（39岁）最近接受《联合早报》专访时说：“我太太2019年2月生下一对双胞胎女儿，在她们一岁多的时候，疫情暴发了。我得应对非常不稳定的企业环境，同事们也面对各种难题，我身为领导必须体恤和安抚他们。同时，我还得在家照顾两个年幼小孩，她们才不理会我面对什么工作压力。2020年是很辛苦的一年，但我学到了不少东西。多亏疫情，两个孩子跟我的关系变得很亲。”

本金坦承时间规划变得非常重要：“疫情期间，我被迫长期呆在家中，公事和私生活很难分开。必须仔细安排时间，这样才有时间陪伴孩子和家人，做运动，处理公事等。”他说疫情前经常会在星期一早上开会，然后忙到周末，“现在我星期一中午前不会安排会议，会花时间准备接下来一周的工作，这样星期天也不会有很大压力，我可以陪伴家人，也让我有时间恢复精力，准备迎接下来一周的工作。”

谷歌2007年在新加坡设立办事处，当时只有24名职员，它过去15年来业务迅速增长，如今在本地聘有3000人。新加坡也是谷歌在亚太区的总部。

为庆祝在新加坡成立15周年，谷歌新加坡上周二（8月23日）在本地总部举行了首届“Google for Singapore”活动，邀请到副总理兼财政部长黄循财出席。谷歌当天也宣布加大在我国的投资，除了正式启用第三座数据中心，也与政府携手建立人工智能解决方案，并加强“SG技能启动”（Skills Ignition SG）计划，协助更多国人掌握数码技能，提高受雇能力。

副总理兼财政部长黄循财（右四）和本金（右三）等谷歌高层一起出席谷歌新加坡活动。（陈斌勤摄）

谷歌新加坡首届“Google for Singapore”活动，邀请外宾和媒体试用谷歌服务和产品。（陈斌勤摄）

政府政策有前瞻性

谈到新加坡的重要性，本金说新加坡是亚太区和东南亚的中心，这两大区域市场规模庞大，商机无限。例如他估计东南亚电商的商品交易总额（gross merchandise value）在2030年将达到1兆美元（约1.4兆新元），是世界增长最快的数码经济体之一。

他说：“新加坡政府制定政策非常有前瞻性，我们很高兴有机会可以跟政府讨论各项政策。政府也为数码经济和人才发展创造了很好的环境，并愿意跟我们合作。”新加坡智慧国及数码政府工作团（Smart Nation and Digital Government Group，简称SNDGG）和谷歌云（Google Cloud）签署备忘录，联手加强人工智能合作。

“SG技能启动”在2020年启动，至今已培训超过5500人，有37家企业参与计划。本金很自豪计划能发展到目前规模，“疫情加快了新加坡数码化速度，大家被迫进入数码生活。与此同时，劳动市场有巨大变化，不少人失去了工作，生活陷入困境。我当时就想，如何把危机转为契机，帮助新加坡人适应数码未来，让他们接受培训时也有一些收入。”

他坦言当初要在疫情初期推出这项计划困难重重，“当时疫情非常严峻，社会动荡不安，大家对居家办公或混合办公根本毫无头绪，这对谷歌和政府都是全新尝试。我刚到新加坡上任，还没跟政府官员建立关系，就要通过线上会议跟他们合作，是一个很与众不同的体验。除了培训人，我们也要拉拢雇主成为伙伴，这也不是一件易事。”

记者好奇本金为何那么积极推动SG技能启动计划，他回答：“我相信教育能决定一个人的经济地位。如果我在企业有能力帮忙的话，我会义不容辞。此外，谷歌有很大的能力和平台帮助他人，也应该这么做。”

SG技能启动计划至今已培训超过5500人，有37家企业参与计划。（陈斌勤摄）

谷歌将使用巡回巴士到各所小学教导网络安全。（陈斌勤摄）

各大科技巨头由于权力过大，垄断市场，引起各国政府担忧，掀起了反垄断和加强监管的浪潮。美国司法部曾对谷歌发起反垄断诉讼，指控谷歌在搜索及搜索广告市场非法抑制竞争以维护垄断地位。对于政府加强监管，本金说：“我们欢迎好的条例，经常跟新加坡政府对未来政策展开对话。我认为谷歌在条例之外能做的事更多。由于全球有很多人使用谷歌平台，我们有很大的责任，在新加坡我们主要关注保障数据安全和用户隐私、人工智能及气候变化课题。”

大赞新加坡的居住环境

本金和太太很喜欢新加坡的居住环境，大赞这里是养育孩子的最佳环境。“这里的外国人流动性大，社群很开放，环境让我们兴奋，跟澳洲很不同。我和太太自19岁就在一起，我们都热爱旅行，从新加坡可以很轻易地搭飞机到全球各地游玩。”

出任谷歌新加坡区执行董事前，本金曾在泰国、印度尼西亚、菲律宾等国工作过。在东南亚工作了超过10年，有什么地方还不习惯？他笑答：“我还是不习惯这里的高温气候。澳洲人很爱户外运动，是我们生活的重要部分，但是在本地中午运动好像不太舒服，哈哈！我最近开始在早上用铁道走廊（rail corridor）骑脚踏车上班，翠绿树叶覆盖在走廊上方，风景非常漂亮！”