2023年科技趋势 四大技术颠覆工作与生活

2023年，云计算、5G、元宇宙及人工智能四大科技趋势值得关注。人工智能技术将继续成熟，进一步覆盖各行各业。全球约八成大中型企业将采用“多云战略”。另外，5G将加速汽车互联与自动化进程，而6G技术也将取得重要进展。元宇宙则在新的一年出现更先进的数码分身技术。

2022年刚过，新的一年已到来。我们应该为哪些重要的科技趋势做好准备？

全球最大的专业技术组织国际电气与电子工程师学会（IEEE）邀请了来自美国、英国、中国、印度和巴西五个国家，共350名各行各业的首席技术官（CTO）、首席信息官（CIO）和IT总监等领袖进行访问，汇总他们的专业见解，展望2023年的科技发展趋势。据IEEE调研报告，云计算（40%）、5G（38%）、元宇宙（37%）、电动汽车（35%）以及工业物联网（33%）将成为影响2023年最重要技术。此外，美国知名财经杂志《福布斯》报道，人工智能（AI）、Web3、元宇宙、量子计算等也应该是人们今年要关注的颠覆性科技大趋势。

人工智能将大大改变工作方式

2022年末，人工智能聊天机器人ChatGPT刷爆网络。这款聊天机器人由人工智能研究实验室OpenAI推出，能够模仿人类的聊天方式，对话真实自然，因此上线短短5天，用户数量便突破100万。由于太过火爆，OpenAI不得不暂时关闭用户的测试入驻窗口。ChatGPT强大的人工智能也让特斯拉创办人马斯克为之惊呼：“它厉害得吓人。我们离危险又强大的AI不远了。”

日益成熟的无代码人工智能以及其简单的拖放界面，将使任何企业能轻易利用AI创造智能产品和服务，从而简化或改善人们的生活。零售市场已经看到了这股趋势，服装零售业者可用AI提供个性化造型服务，向客户推荐最符合他们尺寸和品味的服装。此外越来越多的零售商也将使用人工智能来管理发生在幕后的复杂库存管理流程并将其自动化。

日益成熟的无代码人工智能使任何企业能轻易创造智能产品和服务。（iStock图片）

资讯科技服务公司恩士迅（NCS）总裁黄国斌受访时说：“AI技术会继续成熟，能用在各种情况，将覆盖各行各业。例如你能用AI分析潮流，做出业务预测、优化流程、节约开支等。AI也能自动学习，加速工作和创造新功能等。”

元宇宙设计初创公司Multiverse Labs联合创办人兼首席执行官斯一明说：“未来全部东西都跟AI有关，这项科技将加速发展。AI的强化学习（reinforcement learning）功能具有很多应用，将大大改变人们的工作方式。”

采用多云战略分散风险

云计算让企业业务走上新台阶，但近年来常常出现云计算平台业务中断的情况，单一云计算战略存在着极大风险。许多企业开始了解应当采用“多云策略”，将不同业务、数据分散到不同的云平台。《福布斯》报道，全球约八成大中型企业今年将采用多云战略，是云计算领域的大趋势之一。

许多企业将采用“多云策略”。图为阿里云计算公司去年11月于杭州云栖大会展示其云计算能力。（法新社）

人工智能和机器学习将成为云服务的重要部分。云服务供应商越来越依赖人工智能来完成多项任务，包括管理为客户提供存储资源所需的巨大分布式网络，管理数据中心的电源和冷却系统，以及为保证数据安全的网络安全解决方案供电等。

云计算带来了Netflix和Spotify等流媒体服务。随着这些服务的发展，游戏生态也将如影视和音乐一样被重塑，游戏流媒体服务市场将成为科技巨头们的下一个竞技场，微软、索尼和亚马逊等都已开始涉足这一领域。2023年可能是云游戏产生影响的一年，不少专家预测，云游戏将成为5G的“杀手级应用”，就像流媒体视频之于4G网络一样。

随时随地实现5G设备连接

5G商用服务已开启三年，基础建设与应用也日渐成熟。根据IEEE的调查报告，56%的科技领袖认为远程教育仍会是获益最大的行业，紧跟在后的是远程医疗（51%）、娱乐体育和直播活动（51%）。几乎所有（97%）受访者都认同5G将能通过其高速庞大的数据吞吐量，加速汽车互联与自动化进程。

5G商用服务已开启三年，基础建设与应用也日渐成熟。一名与会者在杭州云栖大会使用5G技术远程停车。（法新社）

基于卫星通信技术，人们可以在世界任何地点、任何时候、跨地面基础设施，实现5G设备连接。多数科学家认为，用于偏远地区网络连接的卫星通信技术将在2023年为人类社会带来重大变革。此外，有88%的受访者认为，下一代的6G技术将会在2023年取得重要进展，并有望在五年内实现技术标准化。

元宇宙数码分身惟妙惟肖

自脸书创办人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在2021年底开始大事宣传元宇宙以来，银行业、时尚、娱乐、游戏等各大企业纷纷加入，在各大元宇宙平台建立前哨。

在新的一年里，元宇宙将出现更先进的数码分身技术。用户在元宇宙中使用数码分身与其他用户互动，新技术可让分身跟现实世界中的样子一模一样，动作捕捉技术甚至能让分身显示用户独特的身体语言和手势。

元宇宙将出现更先进的数码分身技术。阿联酋的沙迦（Sharjah）去年10月推出元宇宙空间“沙迦宇宙”里就有阿拉伯人的分身。（Multiverse Labs提供）

许多公司已在使用AR（增强实境）和VR（虚拟实境）等技术开展员工入职和培训，这一趋势将在2023年加速。例如国际科技公司埃森哲（Accenture）已创建了一个名为“Nth Floor”的元宇宙环境，模拟了真实世界里的埃森哲办公室，因此新员工和现有员工不须要出现在实体办公室就可以交流和互动。据悉，微软和英伟达（Nvidia）也在开发用于合作项目的元宇宙平台。