罗技调查：国人常看视频少创作

科技公司罗技与市场调查公司Milieu Insight针对创作者市场的一项调查发现，超过八成新加坡人常看视频或线上直播，但只有9%是视频或音频创作者，半数国人有意购买视音频设备。业者认为，本地社交媒体的渗透率很高，因此内容创作产业仍有潜力。

知名科技公司罗技（Logitech）与市场调查公司Milieu Insight最近针对创作者市场做了一项调查发现，65%的马来西亚人和59%的菲律宾人拥有视音频设备；74%的马来西亚人和79%的菲律宾人有兴趣购买这类器材。相比之下，只有49%的新加坡人有这类设备，而49%的国人有意愿购买它们。

Milieu Insight去年10月在新加坡、马来西亚和菲律宾各访问了1500人。调查公司发现，超过八成新加坡人（85%）、马来西亚人（81%）和菲律宾人（86%）表示经常看视频或线上直播。虽然如此，只有9%的新加坡人是视频或音频创作者，马来西亚有17%，菲律宾为13%。调查结果显示，本地人虽爱看视频和直播，但创作视音频内容的兴趣却没邻国高。

罗技新加坡营销主管（新加坡、马来西亚、菲律宾）吴慧慧受访时说：“根据维奥思社（We Are Social）的调查，其实新加坡人在社交媒体上花费的时间（每天平均7小时29分）低于马来西亚人（每天平均9小时10分）和菲律宾人（每天平均10小时27分）。不像马来西亚和菲律宾，多数新加坡人不常把内容创作视为收入来源。在马菲，内容创作更可能被当成另类职业，是零工经济的一部分。此外，马来西亚和菲律宾人口结构较年轻，因此他们对内容创作的参与度和兴趣或更高。”