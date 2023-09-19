iPhone 15 Pro系列　首款采用3纳米晶片手机

苹果刚发布的Phone 15改用灵动岛，告别刘海屏，同时改用USB-C充电接口。主摄像头有更好的人像和夜间摄影性能。新推出的Watch Series 9和Ultra 2在外观上没有太大变化，亮点是支持全新的“双指互点”手势。

苹果公司9月13日凌晨（新加坡时间）在美国发布最新旗舰手机iPhone 15 Pro（6.1英寸）和iPhone 15 Pro Max（6.7英寸）。iPhone 15 Pro系列的尺寸跟去年一样，搭载了更快的A17处理器，是手机界首款3纳米晶片。此外，iPhone 15 Pro系列也首次采用钛金属边框、潜望式长焦摄像头和USB-C充电接口。

iPhone 15 Pro系列有白、黑、蓝和“自然钛金属”色。钛金属边框让苹果手机变得更轻、更坚固和耐用，而显示屏周围的边框也缩小了。苹果以新的“Action”按键取代左侧的静音开关。新按键具有触觉反馈，除了可以切换静音功能，用户也能自定义其他快捷功能，如录制语音、启动相机等。

手机摄影系统升级

iPhone 15 Pro系列的摄影系统也获得升级，搭载48MP主摄、12MP超广角镜头和12MP长焦镜头。苹果说，主摄像头有更好的人像和夜间摄影性能，还可以多个焦距（24毫米、28毫米和35毫米）拍摄。iPhone 15 Pro搭载一个三倍光学长焦摄像头，而iPhone 15 Pro Max的潜望式长焦摄像头提供了120毫米焦距的五倍光学变焦功能。用户现在拍人物或宠物时无须启动人像摄影模式，iPhone 15 Pro系列能自动记录景深细节，用户可在拍照后切换到人像模式，甚至将焦点从一个人切换到另一个人。

新USB-C充电接口具备USB 3规格，拥有高达10Gbps的传输速度，比USB 2快20倍。用户因此能快速将iPhone的照片或视频传到苹果笔电或存到外置硬盘中。

iPhone 15系列采用“灵动岛”胶囊打孔设计。（苹果提供）

除了Pro系列，苹果也发布了iPhone 15系列，包括iPhone 15（6.1英寸）和15 Plus（6.7英寸）。iPhone 15系列采用类似iPhone 14 Pro系列的“灵动岛”（Dynamic Island）胶囊打孔设计，苹果手机终于完全放弃了招牌“刘海”。当有来电、短信等通知时，“灵动岛”会改变形态，让用户能够更直观地接收到信息。屏幕方面，iPhone 15系列使用Super Retina XDR屏，最高亮度为2000尼特。

iPhone 15系列也搭载iPhone 14 Pro的A16处理器。影像上，iPhone 15系列采用“后置双摄”系统，包括一个48MP主摄（具两倍变焦功能）和一个12MP超广角镜头。此外，iPhone 15系列也采用新USB-C充电接口。

Watch Series 9外观没太大变化，重点在于内部规格上的升级。（苹果提供）

智能表处理任务更快

苹果在发布会上也推出Watch Series 9智能手表，外观没太大变化，重点在于内部规格上的升级。新表配备全新的S9 SiP处理器，任务处理速度更快，屏幕也更亮。最大亮点应该是，Watch Series 9支持全新的“双指互点”手势，用户只要用食指和拇指互点两下，就能操作一些功能，如接听电话、关闭闹钟、遥控拍照等。苹果称，新表在电满情况下续航时间可达18小时。

用户只要用食指和拇指互点两下，就能操作一些功能。（苹果提供）

此外，Watch Ultra 2外观和功能几乎没什么变化，依然是钛合金材质。比较大的升级是，显示屏亮度高达3000尼特，是所有苹果手表显示屏中最亮的。Watch Ultra 2也搭载S9 SiP处理器，并支持“双指互点”手势。

苹果除了为iPhone 15系列手机更换USB-C接口，也把AirPods Pro（第二代）、EarPods耳机的充电口改为USB-C，不过苹果并未为AirPods（第三代）更新相应接口。

消费者可从9月15日起开始预购iPhone 15系列手机，所有新品会在9月22日上架。

▲售价：