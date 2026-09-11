苹果终于发布首款折叠手机iPhone Duo，售价逾$3000，是目前最贵的苹果手机。在日前举行的发布会上，同时推出iPhone 18 Pro和Pro Max直板手机、AirPods 5耳机、苹果Watch Ultra 4和Watch 12系列等产品。

折叠后的iPhone Duo尺寸与护照相似，配备5.4英寸外屏，展开后是7.6英寸显示屏。手机重量为254克，展开厚度是5.2毫米，比三星7月底发布的折叠手机Z Fold8（厚度4.5毫米，重量201克）更厚重。Duo有黑白两色，支持苹果Pencil书写笔，打破这一功能过去仅限iPad的限制。Duo也允许用户将屏幕分割，同时运行两个应用，或在同一网站打开两个窗口。

iPhone Duo重量为254克，展开后是一块7.6英寸显示屏。（彭博社）

新手机搭载新的二纳米A20 Pro处理器，最高提供2TB存储量。摄影方面，拥有48MP主摄和48MP超广角镜头，外屏配备12MP前置摄像头。要注意的是，Duo仅支持eSIM。

iPhone 18 Pro充电速度更快

iPhone 18 Pro和Pro Max两款直板手机的外形与上一代大致相同，有酒红、冰川、黑和银四种配色。它们搭载性能更强的A20 Pro处理器，其48MP主摄像头采用实体光圈叶片及新传感器，光圈会根据拍摄场景自动调节，让更多光进入镜头。

iPhone 18 Pro系列的电池容量也更大，充电速度更快。iPhone 18 Pro只需15分钟即可充至50%电量，续航时间最长达24小时；iPhone 18 Pro Max只需充电5分钟，就能提供长达7小时的视频播放时间，满电后最长可使用30小时。

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新智能表外形依旧

新AirPods 5开放式耳机如今标配主动降噪（ANC），无线充电盒成为普通版与高级版AirPods 5之间的主要区别。用户现在可以通过AirPods 5直接与Siri AI对话。

智能表方面，Watch Ultra 4和Watch 12系列没有新的外形设计，不过新表均搭载S11处理器，并加入新的健康传感器、Siri AI以及音频智能功能。

售价方面，iPhone Duo从$3099（256GB）起，10月16日开始接受预购，10月23日正式发售。iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max分别从$1899和$2099起，新加坡9月12日开放预购，9月18日上架。AirPods 5从$199起；Watch 12系列起步价为$599，Watch Ultra 4则从$1199起。耳机与手表9月18日面市。