免费玩奥运主题复古游戏 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈映蓁 发布 / 2021年8月11日 5:00 AM 动画可爱有趣，画面充满浓郁日本风情的《Doodle冠军岛运动会》小游戏。（游戏截图） 字体大小: 小 中 大 东京奥运谢幕，意犹未尽可上网玩游戏。谷歌配合奥运推出《Doodle冠军岛运动会》小游戏，游戏画面以复古的16-bit电玩形式打造，让玩家化身猫咪忍者，并可选择加入蓝、红、绿或黄队，再挑战马拉松、滑板、水上芭蕾、射箭、攀登、乒乓和橄榄球等七个奥运项目。打败每个运动冠军，即可收集七个神圣卷轴，完成挑战。动画可爱有趣，设计充满浓郁日本风情。你可利用手机、平板或电脑玩游戏，但用电脑最有复古电玩的氛围，因为利用键盘的方向键和空白键就能操作。游戏由谷歌团队和日本动画工作室Studio 4℃联手打造。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 ＠世代 东京奥运 谷歌 电玩 无所不能 向运动员看齐