免费玩奥运主题复古游戏

东京奥运谢幕，意犹未尽可上网玩游戏。谷歌配合奥运推出《Doodle冠军岛运动会》小游戏，游戏画面以复古的16-bit电玩形式打造，让玩家化身猫咪忍者，并可选择加入蓝、红、绿或黄队，再挑战马拉松、滑板、水上芭蕾、射箭、攀登、乒乓和橄榄球等七个奥运项目。

打败每个运动冠军，即可收集七个神圣卷轴，完成挑战。动画可爱有趣，设计充满浓郁日本风情。你可利用手机、平板或电脑玩游戏，但用电脑最有复古电玩的氛围，因为利用键盘的方向键和空白键就能操作。游戏由谷歌团队和日本动画工作室Studio 4℃联手打造。