自言自语

你信不信，努力就有回报？日剧《短剧开始啦》的主角春斗和高中同学一心想当搞笑演员，小剧组奋斗了10年始终没多大进展，快到30岁的他们考虑放弃。春斗说，一路上牺牲太多，所以即便认为“努力就有回报”是骗人的，内心却着实希望能有所回报。

里穗子听了，说自己高三率领同学参加花道比赛拿不到冠军，认为自己对同学们有所亏欠，从此没再碰花道，最近却因为可以为顾客说出餐馆里插的各种花卉的名字，而让顾客（和自己）乐开怀。“过去的时光没有白费，它会在你意想不到的时候回报你。过去10年的努力绝对不会没有意义。”

努力过了有意义的10年，放弃不见得是消极。正是因为努力过，所以放弃比继续坚持追梦更难。