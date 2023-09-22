【取火】黄心语：夜晚的白日梦

月亮不为谁而转，也从不属于你我，但人们所寄托于它的象征、苦衷、希望，我想知道，我们对月亮所塑造的意象是一样的吗？

一般的月亮／一般的中秋节。为什么／挂在我家枣树上的：／独独／缺了那么一角？——周梦蝶（《约会．蚀》）你眼里心里的月亮是圆是缺，是一种什么样的存在，又蕴含着什么意象？《取火》9月特别企划“月亮知道了”登场了。——编者

夏天夜晚一刻，外头的蝉不停地嗡嗡叫，一阵一阵的音波萦绕耳畔，打破一片的肃静。夜空中的月亮，则是安静的。我望出天窗发呆，仰望星空，见证光阴的潮起潮落。

我的生活转入非常规，熬夜中狼狈地度过子时，而它，日复一日地环绕地球，半夜展现出最亮丽的自己。它其实时刻都在使唤着人们的时间观念，就像是隐形的木偶大师，没有它的指引，日夜颠倒，但在岁月的轨道上不留任何痕迹，它的存在好像很容易被淡忘。然而，它依然存在。

月亮既是一张无名的面孔，也是我们所有人的缩影。满月承载了我们所有许过的愿，上弦月则隐藏了我们不知道、不想知道、不能知道的一切。月亮不为谁而转，也从不属于你我，但人们所寄托于它的象征、苦衷、希望，我想知道，我们对月亮所塑造的意象是一样的吗？经历月亮这一周期的变化又会带来怎样的蜕变呢？

清晨，我还能看见月亮隐约的轮廓，静静观赏它当天的谢幕。过了一宿，月亮，它知道了，但我仍然什么都不知道。

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