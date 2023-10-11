【校果】华中中秋晚会回归 数千人大家庭团圆追月

历经三年的漫长等待，华侨中学高中部的年度重头活动中秋晚会，终于重新对公众开放。过去三年碍于疫情，大型晚会只能以虚拟形式在线举行，或只限校内师生参加，让本来应该喧嚣的节庆显得些许冷清。但10月2日当晚，熙熙攘攘的人群重新挤满了整个中央广场与食堂，让华中大家庭再现团聚的欢腾热闹景象。

为纪念此次盛况空前的晚会，2023年晚会的主题美其名曰“辉”，意在传达在突破重重困境后的喜悦，就如月光穿透厚厚云层，为黑暗的夜空带来耀眼的万丈光芒。本次活动除了传统的中秋活动外，还有许多别具风格的表演，其中包含了学生理事会以及数个学生社团长达三个月的竭力筹备，效果非同凡响。

好友相聚共赏月叙情谊

傍晚6时左右，高中部食堂内开展了一系列趣味盎然的活动——猜灯谜、吃月饼、品香茗，大家还收到一个精心准备的老式纸灯笼。只见宾客与同学三五成群，纷纷提着灯笼在校园内各处合影留念，顿时将佳节的气氛渲染得淋漓尽致。

解开谜底是所有灯谜爱好者最开心的时刻。（杨培铎摄）

见到川流不息的人潮，家长黄洁宜（52岁）说：“自从离开中学部的家长群，我们甚少有见面的机会。今晚，终于能和思念已久老朋友、家长、校友与学生们聚在一起，就像一个和乐融融的大家庭，让我有种回娘家的感觉。”

文娱演出现场气氛嗨翻天

穿过食堂就是中央广场，是本次文娱晚会演出的地点。夜幕降临之际，未央词曲创作社以一段纯音乐演奏为庆典拉开帷幕。他们所吹奏的的曲目如《细水长流》《钟声依旧》，是华中儿女耳熟能详的歌曲，即使离校多年再次听到也倍感亲切，引得众人跟着高声吟唱。同时，他们也带来了自创曲目《永不褪色的风景》，祝福在场众人友谊长存。

紧接着便是华乐团演奏的经典乐曲《阿细跳月》与《那些年》。曲毕，华族舞团的舞蹈员登上舞台，为大家表演蒙古舞《月光下的草原》。她们翩若惊鸿，动如脱兔的曼妙舞姿在月光的映衬下显得格外迷人，在华乐团的余韵中为晚会添加一层朦胧美。

舞蹈员以优美的舞姿生动诠释了草原民族的力量与美。（简亦萱摄）

压轴登场的是华中武术团，他们既有紧张刺激的短兵相接表演，也有刚柔并济的太极拳，疾徐有致，挥洒自如，令观众拍手称奇。随着演出进入高潮，学生理事会成员上台，引领大家进行“SODACHE”（Song，Dance，Cheer的缩写）。热情高涨的人群此刻都兴奋地以歌曲、舞蹈和口号庆祝疫后的首次大团圆，晚会就在这番澎湃的热情中圆满落下帷幕。

武术队员虎虎生威的动作令人屏住呼吸，目不转睛。（简亦萱摄）

下课后立即赶来华中的施钰婷（大学生，19岁）受访时说：“真的很高兴可以参加实体庆祝会，前几年的中秋节都是平淡度过的。今晚有机会和几千人团聚，一起欣赏精彩表演，一起提灯笼，这美好的时光让我越发怀念在母校读书和玩乐的日子，非常难忘！”