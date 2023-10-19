人生习题解不开？你需要心理医生，还是生活教练？

随着心理健康问题日益受到社会关注，人们不仅学会敞开心房接受心理咨询，也愿意借助生活教练辅导，找到前进的力量，探索未来的出口。生活教练和心理医生有什么不同？《联合早报》记者与生活教练苑路（Zoe）一席话，发现生活教练是人生跑道上的助力，助受伤或受困的人拨开迷雾向前看，继续前进。

见到苑路（37岁），会产生很强烈的第一印象，她留着超短发，穿着干练简洁的衣服，你会想她应该是个很酷、很有自我的人。

听她讲一讲履历，你就会加深这种印象。她本职工作在金融科技行业，但十年前，她成为了一个疯狂的超级马拉松跑者，参加过全球十几个国家的百公里、百英里越野赛，山地自行车比赛，皮划艇训练等。她在2015年与2016年分别参加了两届“铁木真山地车挑战赛及国际草原马拉松极限挑战赛”草原王项目，因此在朋友圈内以“草原王”闻名。

“那个时候以玩为主，全球到处旅行，每天过着没心没肺的日子。我一直对世界充满好奇，对营养很感兴趣，对运动感兴趣，对康复等都很感兴趣。”

生活教练以提问方式解惑

但人生并不总是处于高光时刻，“成为母亲后我发现，原来，人在多了很多身份的时候，多加了很多人生责任的时候，你会很容易焦虑，找不到方向，会变得迷失又非常紧张，怕自己变得普通，怕失去一些机会，怕35岁后出现职场危机。当你害怕很多东西时，各种各样的焦虑就涌现出来。”苑路说，“然后我开始向coaching这个方面探索。最开始是付费让别人做我的教练，去了解我到底想要做什么。”

“我第一次接触到生活教练时，觉得太神奇了！这个教练竟然一点建议都没有给我，他只是全程提问。他让我有一种感觉——原来我的答案就在我自己的身上。”这是苑路第一次感受到教练学的魅力，“当时我找的教练还只是一个初阶认证教练, 就把我的困扰给解决了，解决的方法就是一直在倾听和提问。”

机缘巧合下，苑路开始学习营养教练、睡眠抗压教练、领导力教练、精力管理教练的课程，并考取相关证书。在教练课程中实现自我成长，是苑路的第一层需求，其次才是成为一位教练。

大约五年前，苑路开启了她的教练生涯，在非工作时间为需要教练的学员提供帮助。现在她已经有了超过500个小时的教练时长，成为了学员们认可的Zoe教练。

生活教练和心理咨询的异同

初步接触生活教练这个概念，会疑惑它和心理咨询的区别是什么。

Zoe认为：“生活教练是你想要变得更好，却焦虑停滞不前时寻求的帮助，它不去治愈过往的伤痛，但是心理咨询可以治愈过往的伤痛。生活教练是带你向前看，所以它最后会制定一些行动，让你往更好的地方发展。心理咨询，更多是一个‘补’的过程，比如童年创伤，或过往受到的某种伤害，需要通过心理医生去抚平伤痛，回到正常的生活状态。但其实在实际操作上，两者有相通之处，也有人遭受创伤，但通过生活教练得到了治愈。如果一定要区分生活教练和心理咨询的话，一个是增，一个是补，一个是新，一个是旧，一个是面向未来，一个是面向过去。”

Zoe说，成为认证的生活教练后仍须持续的成长，往上考更高级的证书，也要在实践中大量练习。（龙国雄摄）

Zoe在采访过程中，也分享了生活教练的基本过程：

第一， 教练需要建立一个比较亲和的、让对方能够信任你的场域，能打开心扉去讲自己真正的感受。

第二， 是要建立一个合约（coaching agreement），明确本次教练的最终的目的，即学员目前想要解决的具体问题是什么？

第三， 在接下来的过程中，教练带着学员去探索，从现状的a点到他想要去的b点，他需要解决什么问题？先要迈出哪一步？通过聆听和提问，发现解决问题过程中会展现出的某一些卡点，并思考如何破除卡点。

第四， 如果已经解决了卡点的问题，教练可以带领学员畅想未来，并制定具体可行的行动方案。这个方案最好是学员能立刻做起来的，以增加行动的可能性。

第五， 最后和学员总结本次教练是否达到了预期效果。

“需要注意的是，在这个过程中真正的教练是不给建议的。现在全球的最有名的教练认证组织国际教练联盟和埃里克森国际教练中心给出的教练要求都是不给建议，只是通过专注的聆听和提问，引导学员自己发现解决方案。因为你无法在短时间内了解对方在过去几十年内具体的生活经历，代替他们做出人生决议。”

关于如何找到合适的教练或教练课程，Zoe建议去大型教练认证组织的官方网站寻找 ，上面有权威、完善的信息。

至于如何成为一名生活教练，Zoe说：“我们传统的华人思路当然是要学习，然后考取证书。一开始考证的话可以选择国际教练联盟旗下所有认证过的机构，基本上是越大、越出名、越贵的越好，哈哈。这当然是第一步，但也是整个过程最不重要的一件事。第二点是持续的成长，往上考更高级的证书，也要在实践中大量练习。教练的状态不仅仅是在与学员的对话中，也在生活当中。在与你的同事、家人和朋友的相处过程中，也要学会聆听、询问，保持中立、保持好奇，不要去批判他人，努力去看到他人言行背后那些好的意图。”

Zoe认为，生活教练对她来说更像一个爱好，而不是副业。她说：“生活教练意义在于让自己变得更好，也让人生没有限制。”