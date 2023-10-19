一次受伤让她成为生活教练

攀岩意外坠伤，让杨天祥经历了肉体的伤痛，心理创伤甚至失去了受伤后几天的记忆，但她走过康复之路，还成为了生活教练，积极锻炼身心，不放弃未来重新攀岩的可能。成为生活教练，让她帮助自己，也帮助别人，成为更好的人。

杨天祥（31岁）这是第二次接受《联合早报》的采访，但作为一名生活教练（life coach）则是首次受访。

2022年，第一次接受本报采访时，她的身份是攀岩爱好者。那时她刚刚经历一场意外，受伤严重，还未完全恢复，只能在母亲的陪同下，与《联合早报》记者约在中峇鲁一家咖啡馆见面。受访过程中，她真诚地分享对于攀岩的热爱，畅谈精彩的户外攀岩经历，但对于受伤的原因避而不谈。

2023年8月26日，一家藏在诺维娜医疗中心的咖啡馆里，记者第二次见到了杨天祥，两小时后她需要去旁边的诊所进行康复治疗。这次采访的主题原本是：“什么是生活教练？为什么成为一名生活教练？”却没想到解开了在第一次采访中留下的谜团。

2021年8月9日，杨天祥在假期去攀岩，活动时发生了意外，从高处坠落，造成全身九处损伤，包括腕骨、脊柱、尾骨和髋骨等，其中脊柱有两处骨裂，并造成了神经损伤，影响了下肢功能。

到医院时，医生问她：“How do you feel？（你感觉怎么样？）”

杨天祥说：“我当时应该理解错了医生的意思，我回答的是‘regret’（很后悔）。”

在攀岩受伤这段痛苦的经历里，杨天祥复原路上遇到了很多好医生。（龙国雄摄）

后来家人和朋友提起刚入院这些回忆时，杨天祥发现自己完全没有印象，她判断自己大概因为心理创伤而失去了入院前五天的记忆。

“有记忆的时候，我已经在加护病房里面了。我记得特别清楚，我醒来之后就想了三件事。第一件是口好渴，想让护士帮我拿水喝；第二件是我很痛很痛很痛；第三个事情是我当时在想，我受伤了吗？还要多长时间才能再去攀岩？因为我不记得了，所以不太清楚到底有多严重。但也不是像电视剧里演的那样，问我是在哪里？哈哈，显然是在医院。”杨天祥回忆道。

遇到好医生

受伤、入院、手术、复建，整个过程当然是异常痛苦的。疼痛几乎成为了这段记忆的主色调，“痛”这个字眼在杨天祥的采访记录里出现了三十多次。伤处的疼痛，术后的疼痛，测试神经功能时的疼痛，复建时对抗神经和肌肉的疼痛，都在折磨她。她无法向医生准确描述自己的疼痛，医生有时也无法准确理解她的疼痛，不总是能开出对应剂量的止痛药。有时她会痛到大哭，“后来我发现，只有我哭了之后，他们才能够感觉到我是真的很痛，才会给我加止痛药。”

在这段痛苦的经历里，杨天祥也遇到了很多好医生。

她回忆做脊椎手术时，“我其实没有那次的记忆了，我就好像在做一个梦，梦里有人说‘She deserves a coke’（应该奖励她一瓶可乐），我在梦里举手说了‘Yes!’等我从加护病房醒过来的时候，我的床头真的有一瓶可乐。护士告诉我是一个医生买给我的。”

“这种事情还发生过第二次。我恢复得差不多时，需要手术取出内植钢板。从手术中醒来后，医生跟我说，我在手术中还在跟他们聊天，介绍攀岩，说我想去南非抱石，还喜欢吃抹茶味和草莓味的冰淇淋。回到病房后，一个女医生就拿着一盒冰淇淋到我的病房了。”

这是一个喜欢拳击的女医生，但眼睛出了些问题，无法再进行拳击运动。杨天祥想：“她可能是间接地在安慰我，因为她考虑到我以后也无法做我喜欢的运动了，她能理解这种感受。”

除了生理上的痛苦，心理上的痛苦也伴随其中。

杨天祥的意外发生在疫情期间，她的母亲尚在中国，因此入院的许多事情，缴费、保险、照顾她，包括帮助她母亲从中国来新加坡的一切手续，都由她的朋友们完成。

“我一开始很难受，觉得很多人为我花了时间、金钱、精力，而这一切是因为我的错误。”杨天祥因此陷入了无尽的自责中，她认为自己的受伤是个错误。

和心理医生谈及这个问题时，医生问她：“如果是你的朋友发生这种事情，你会怎么做？”

杨天祥说：“我当然也会和他们一样提供帮助。我虽然没有因为医生的话完全释怀，但换个角度思考问题，会好受很多。”

心理医生两次提问震撼了她

复建的过程也不是每天都在进步。杨天祥从只能躺着到能够坐起来花了四个月，再到能够不依靠外物，独立坐着又花了三个多月。

“在退步的时候，我感觉到非常的沮丧。甚至觉得如果我一天进步，两天退步的话，只会越来越差。所以当时要求心理医生来看一下我。”

心理医生问她：“你从小到大遇到最大的困难是什么？”

杨天祥作为一个在中国长大的人说：“是高考。”

然后心理医生问：“你为这件事情准备了多久？”

杨天祥说：“我说如果算上小学的话，那是12年。”

心理医生问：“那你每一天都是在进步的吗？我想想应该不是吧？”

这两次和心理医生的对话，让杨天祥印象深刻，两次提问也让她非常震撼，感受到了换一个角度思考问题的力量。

杨天祥在这两年里接受了很多帮助，她也想把帮助传递给他人，就像她的康复医生和心理医生一样。

“物理治疗和心理治疗我都想学，我在医院里就有向他们请教。但是这两个学科我都需要全职学习，在大学里读四年，然后去医院实习。”这对一直在金融行业工作的杨天祥来说很难，因此她选择了成为一名生活教练，“我不是想把生活教练作为赚钱的职业来做，我就是想像我的医生们那样，发挥一些作用，能帮助他人变得更好。”

因此，杨天祥找到了已经从业多年的生活教练Zoe，今年2月接受她的培训，5月考取了精力管理教练证书，开启自己的教练生涯，并在康复医生的帮助和Zoe的鼓励下，不断训练自己的腿部肌肉。

2023年她已经成功去到了新疆徒步，也能以每6分钟1公里的速度跑5公里了。也许有一天，她真的能成为一个“奇迹”，重新回到她热爱的岩壁上。

知道多一点：什么是生活教练？

教练学 (Coaching) ，最初应用于体育界，后来发展至商界来帮助提升员工的潜能以提高业绩表现，现在普及应用于中小学辅导、精神健康、复康治疗等社区服务上。

而Life Coaching是一个帮助个人认清方向，激发内在潜能以实践个人人生目标的方法及过程。

Life Coach在剑桥词典里，被翻译成“人生教练（受雇为某人提供人生建议的人）”，在华语地区常常被称作“生活教练”，也有人习惯说“生涯教练”。

一些生活教练会采取普遍而全面的方法，帮助人们走出困境，但也有许多生活教练有自己特定擅长的领域，如：人际关系教练、精力管理教练、职业转型教练、睡眠抗压教练等。

国际教练联盟（ICF）是目前世界上规模最大的非营利教练协会组织，有效的ICF证书为初阶认证教练 (ACC)、专业认证教练 (PCC) 或专家认证教练 (MCC)。