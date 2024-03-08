【星期五连载小说】唯有垂杨

他的心里蓦地生出一种希望，也许他不会死——毕竟，没法见到日出是一件多么遗憾且残忍的事。而当天亮的时候，光就会给山与树与云镶上一层金边，将一种稳定的永恒撒向人间。

故事简介：大约几万或十几万年以后，世界依旧被化分成许许多多个小个体，那怎么会没有流血漂橹、兵戈扰攘呢？高树所生活的国家面临着内忧外患：内部的腐败与权力争夺的混乱，外敌入侵时求生存的抵抗。而他所处其中，自然有了许多思考，也难免面临着种种艰难的选择，比如沉默或是反抗，适应或是改变，生或是死。有时他希望自己可以改变这个局面，追求他心中最理想的社会；有时他又觉得这样做毫无意义，因为在历史的进程中他是太过渺小的存在。你权当在哪里拾到了他的日记，看看他的一生。

（二十四）

赵远山见他忙不迭地想着场面话，反倒笑了：“我其实并不在意。” 二人虽在大大小小的事上有许多分歧，但临别之际来得突然，高树此刻全念起人家的好来，加之高树得以从他身上窥探自己所期盼的、沉默中的无我无人之境，当下便直言道：“多谢你的照顾。”

高树以为自己越来越不擅长分别了，有许多话来不及说，但若真给足了时间却又如鲠在喉，在赵远山即将转身离去时，他又叫住他，无缘无故地问道：“你觉着世间有对错之分吗？”

赵远山似乎知道他有未讲完的话，在回身之时便想好了答案似的，缓缓答道：“对错是个人衡量。个人衡量里却难免掺杂着他人看法。但没了对与错就好比没了指南针，人又恐惧失去方向，所以世间一定是有对与错的。至于什么是对的，什么是错的，恐怕便是人们争论不休的话题了。”

高树默了半晌，方才道：“他日再见时，我或许就会懂了。” 他其实想明白了。那晚，他从陈桐城处离开，回到自己的窗前，盯着窗棂外面树枝交横的影子，仿佛身处另一个更为广阔的世界。他对赵远山的处理方式是愤怒与不解的，但无论赵远山有意与否，事后回看全局，他的做法似乎仍旧是最优解。对与错，我之所见同你之所见，是树枝与树枝间的错落纠缠，还是像树与树影一般，处于平行的两个世界，虚实分离，却亦步亦趋？

多年以后，他仍旧会像当时那样整夜地思考。

他后来又见过赵远山，两个人过得不算不如意。攀谈间赵远山提起陈桐城的死讯，其滞后感使高树觉得时光被无限地压缩，直至薄如蝉翼。他听着他平静地陈述事情的经过，却好似感受到湿冷的雾气，整个情景在他眼前徐徐展开：

陈桐城以为自己已经趋于平静。死亡本身就是一种终结，是无边的黑暗，如同他所处的社会一样；在黑暗的垂怜里失去眼界意识界，或许也是一种祝祷。可当这一刻比预想中来临地缓慢时，他竟然感知到了不可避免的恐惧与不舍。

黛青色的天就要亮了。他再一次看了看四周，在愈来愈模糊的视线里，他看见了隐在雾里的遥远的山，郁郁葱葱的树，有些潮湿的泥土，是刚下过雨吧。

天就要亮了，他是知道的。他听见山上簌簌的虫鸣了，山上的僧人或许要从难舍难分的睡梦中睁开眼，在有些冷的清晨里舀水、洒扫，偶尔有几声鸟叫，究竟隐匿在春山的哪个角落。

他的心里蓦地生出一种希望，也许他不会死——毕竟，没法见到日出是一件多么遗憾且残忍的事。而当天亮的时候，光就会给山与树与云镶上一层金边，将一种稳定的永恒撒向人间。那么，彼时他也会像孩子一样虔诚，匍匐着接受这种恩赐。

“天……亮了吗？” 陈桐城有些急切地问。

天还没有亮。天就快亮了。山寺里，僧人辗转反侧，已经要起身了。

“还没有。”赵远山俯下身回答道，“但快了。等你睡醒了，我们到山顶上看日出。”如果要是在山顶上的话，可以看着太阳如何从天边撕裂一个角，悄无声息地在这座小城构出的底板上晕染，在丝毫没有云翳的、湛蓝的天上倚马千言。不知不觉间，天就会亮了。

陈桐城想起了自己小时候爬山看日出，茫茫然不见山顶，在半山腰停下听风吹过松树的声音，而天就在他茫然不知所措间亮了。

赵远山听见他的呼吸声越来越急了，他的嘴唇已经完全没了血色，干裂地像未曾开垦的广袤大地，了无生机。然而生机正蕴藏在其中，等待着下一个春天：“桐城，睡吧。等你醒了，我们去山寺里，求今年也顺遂平安。”

陈桐城渐渐没了声响。长久的沉默。就在赵远山将要起身离开的时候，陈桐城突然用尽全力似的，想说些什么。赵远山凑过去，听见他最后喃喃说：“天又凉了……您的大衣在柜子里，熨好了。”

然而此时此刻，天真的快亮了。黛青色的天过渡成了群青，远处的山看得清楚了。

山寺的钟声传来，在亘古的悠悠的天地里，很快就被淹没了。

（每周五连载）