【字食族】陈思洁：井

不再被拉着的青蛙静静地呆在井口边缘，仿佛被某种执着钉在了原地。它凝视着井外那属于别人的天堂，再俯视自己身下的井，久久未动。

乡下，有一口废弃的老水井。才几年时间，它就长满了几层厚厚的青苔，刚好和周边爬满藤蔓的树木融成了一体。若只是偶然经过这的路人，或许根本察觉不到它的存在。更何况，这里常年还充斥着一股浓烈的臭水沟味，正常人巴不得离得远远的。

谁知就这样一块几乎被遗忘的土地，有天竟来了一支城里的研究团队。他们身着一尘不染的白实验服，提着电脑包和各种实验仪器。前来的路上，他们自然面对了许多人的质问，不过他们死死坚持要来水井，嘴边总挂着 “井外环境刺激对井底之蛙的行为研究” 之类的鬼话。

“井底的青蛙真的还活着！研究终于有希望了……” 博士兴奋地喊道。

其他人也都纷纷欢呼了起来。

“要突破瓶颈了！”

“要成名了！”

……

欣喜若狂的同时，难以忍受的臭味使大家紧捏鼻子，不敢呼吸，各个脸憋得通红。如此狰狞的面孔，有失学者应有的风度，不过他们大概已全然不在乎了。

他们将机械手缓慢降到井底，小心地控制它，让它悄悄将一些小机器粘到青蛙身上。升上来之前，机械手还在井内固定了几个微型摄像机，好监控青蛙的状态。

来之前，他们就已推算出所需的超声波。现在就只剩下调整小机器，让它们将正确的超声波聚焦到青蛙神经系统的特定区域，从而控制它的神经元活动。

博士谨慎地调整小机器，让青蛙脑中浮现地狱般的井外。干裂的土地无植被覆盖，呈病态的黄色。野火时不时开始燃烧，大地散发着热气，炙热得连一个物种都没能存活。

不久后，几双略带血丝的眼睛紧盯着电脑屏幕，观察着原本还会往上跳的青蛙，瑟瑟缩缩地将大半身子浸在水中，尽量压低身体，只在井底活动。

第一组数据记录好后，博士继续调整小机器，让青蛙脑中逐渐浮现天堂般的井外。辽阔的天空下，池塘边的草丛又潮湿，又暖和。蜘蛛、蚱蜢、蝴蝶…… 只有想不到的青蛙美食，没有找不到的。当然，那里还有同类青蛙的陪伴。

这次的数据可有意思了。电脑屏幕上，井底的青蛙目光坚定。它奋力往上跳，往墙上爬，甚至把两个办法组合起来，可就是达不到井口。精疲力尽的青蛙跌回了井底，周边的食物所剩无几，抬眸也还是那小小的一片天。它开始狠狠地拍打水面，大声呱呱叫。

数据还没记录完，电脑屏幕闪了闪然后彻底黑了，还开始冒烟。他们拼命修电脑的当儿，水井的滑轮系统出现了异常，绳子开始快速转动，井底的青蛙被一点点拉向井口。

仪器显示青蛙还感知井外是天堂，可是被绳子大力拉上来的它却开始使劲反抗。它的四肢抓着井口边缘，死死不放。

博士惊呆在原地，其他人也不敢做出任何行动，深恐稍出差池的后果。

突然，滑轮系统的绳子断裂了，不再转动。

不再被拉着的青蛙静静地呆在井口边缘，仿佛被某种执着钉在了原地。它凝视着井外那属于别人的天堂，再俯视自己身下的井，久久未动。

那里的窄小和阴暗是它最熟悉的……

没人逼它时，它竟不知道该何去何从了。

博士缓过来后，急忙将青蛙推回井底，他要的可是 “井底之蛙”！

青蛙被这么一推，蓄力跳出了井口，消失在长长的野草里。

“老天爷，为什么！别人的实验都那么顺利，有国家资金，有高级的仪器，为什么就我还停留在这里……” 博士低声自言自语，收好了自己的背包，拖着沉重的脚步原路返回。

其他人就这样跟着博士回去了，怨气在空中弥漫。

“最后还是一无所获。”

“博士真差，几十年一点进展没有。”

“这就是我们的命啊……”

……

此时，研究团队所有人的大脑中，一群星状的脑细胞操纵着这庞大的“脑波控制器”，轻蔑地望着瓶“井”里的 “它们”，通通笑翻了天。