生活3调整助控制关节炎

关节炎是常见骨科疾病。医生坦言，骨关节炎无法治愈，不过，患者在生活中做些调整，有助于控制病情。有哪些生活方式的调整，是获得医学证明可帮助控制骨关节炎？《新明日报》《活得好》请专科医生解析。

亚历山大医院骨科手术副主任蔡伟梁顾问医生接受《活得好》访问时引述英国国家健康与临床优选研究所（UK National Institute Clinical Excellence，NICE）和美国骨科医师学会（American Academy of Orthopaedic Surgeons，AAOS）的指导方针，列出三个可帮助控制骨关节炎的方法：

减轻体重：肥胖是骨关节炎的已知风险因素。肥胖患者体重减轻后，关节炎病情发展的速度可明显减慢，帮助改善症状。

做适当运动：运动能强壮肌肉，让膝关节更好地承受负荷，也将使软骨更健康，并改善骨质密度。

改变动作：尽量避免进行会引致膝盖疼痛的活动，如蹲下、跪下和爬楼梯。

怎样运动对膝关节有帮助？

基本运动：建议每日进行约30分钟基本运动，如快步走、骑脚踏车或游泳。

膝盖运动：包括膝盖伸展运动、直腿抬高，以及伸展四头肌、小腿和肌腱。目标在于改善四头肌肌力、保持膝盖灵活性。