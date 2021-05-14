不能去健身房怎么办？在家运动看这篇

本地健身房暂时关闭，一些人也因为社区病例的增加而对在外健身望而却步。不过，不能去健身房，就等于要放弃所有运动大计吗？不妨试试居家运动，虽然运动氛围远远比不上健身房，但是也不失为好的选择。

5月8日至30日，我国回到冠病解封后的第二阶段，所有室内健身房和健身设施都必须关闭，但瑜伽这类冠病传播风险较低的活动仍可在瑜伽馆等场所进行，须全程带口罩，遵守严格规定。

此外，开放式的室内羽毛球场、篮球场和部分攀岩馆等场地能继续让公众使用，须遵守安全距离和五人的人数限制。

不少运动爱好者习惯在健身房运动，却鲜少有居家运动的机会。没关系，zaobao.sg为你整理了非常齐全的居家运动贴士，让你居家运动不再烦恼！

（1）居家运动小贴士

在健身房有专业的健身教练的指导，能达到事半功倍的效果。但是，在家运动时，由于缺少专业的指导，运动爱好者可要万分注意，防止因姿势不正确而受伤。

这里为你奉上在家运动的注意事项，让你在家运动前未雨绸缪，做好万全的准备工作。

在家运动时，运动新手没有教练面对面的指导该怎么办？专业导师的视频可为你解惑，带你循序渐进地进行练习。如果你要锻炼肌肉，改善肌肉力量，就可跟着“在家也可锻炼肌肉远离肌少症”“风雨无阻在家也能做运动”“力量与阻力运动可助改善肌肉力量”这3个视频练起来。

除了肌肉训练，你也可以参考运动视频系列“疫起来晨运”和“天天做伸展运动”，跟着导师做运动。即使在家运动，也要保持毅力，坚持下去！

（2）免费运动应用助你一臂之力

在科技如此发达的今天，指导你居家运动的可不止是视频，市面上还有不少免费的运动应用，助你一臂之力。但是，各种运动应用五花八门，怎么选择适合自己的运动应用呢？

文章《哪个免费运动app最适合你？》为你详细介绍这些应用的不同特点，帮助你选择最合适的运动应用。

市面上各种运动应用五花八门。(档案照)

（3）户外健身角落

有些运动爱好者热爱户外运动，认为在家运动接触不到大自然，会稍显沉闷。

你是否遗忘了家楼下或附近的户外健身角落呢？喜爱户外运动的朋友可以选择利用这些健身器材运动。不过，你知道如何正确使用这些器材，才会避免受伤吗？户外健身角落使用须知为你全面讲解健身器材的使用须知。

（4）别光顾着运动器材也须清理

很多选择居家运动的人认为，家里的器材都是家人在用，没有清理的必要。但是，医生建议，家里的运动器材应勤擦拭清理，因为细菌容易通过汗液传播。

家里的运动器材也要记得清洗，防止细菌传播。（档案照）

（5）脚扭伤了怎么办？

有经验、轻车熟路的运动爱好者也有受伤的时候，新手居家运动时，没有教练的指导，更容易受伤。

居家运动时脚扭伤了该怎么办？让医师的视频带你了解紧急处理脚扭伤的方法。

如果在尝试视频中的方法后，脚伤仍持续疼痛或瘀肿不消，须在情况允许时尽快求医。