打疫苗没副作用 ≠ 免疫力弱

接种冠病疫苗后没有出现任何副作用，是否意味着自身免疫能力较弱？为何有些人会出现发烧、头痛和手臂红肿酸痛等症状？

其实，副作用的强弱并不能用来评估免疫能力；没有出现副作用也不意味着自己抵抗冠病的能力较差。

根据《华盛顿邮报》上个月刊登的报道，接种疫苗后会出现两种免疫反应。首先是为期数小时或数天的先天性／固有免疫反应（innate immune response），意即体内免疫细胞被召集到感染或炎症区域，并以特化白血球识别并消除外来物质。

接着是后天性／适应性免疫反应（adaptive immune response）。这是身体与特定病原体接触后才有的针对特定病原体的免疫反应，一般会在接种冠病疫苗后大约两周后才启动。

换言之，接种疫苗后出现的头痛、发烧或全身酸痛等副作用，其实是先天性／固有免疫反应。不过，先天免疫反应不会提供持久的保护性免疫。

上述报道指出，接种mRNA疫苗（例如辉瑞／Pfizer与莫德纳／Moderna）的人士之中，有超过九成启动了后天性免疫反应，但出现副作用的不到一半，而且大部分为轻微副作用。

换言之，有助抵御冠病感染的后天性免疫反应确实会因人而异，但我们无法从接种后出现的副作用来判断后天性免疫反应的强弱。