接种疫苗前后 调好身子对抗副作用

接种疫苗后应该多喝绿豆汤和椰子水？如何调理身体，才能舒缓接种疫苗后出现的头痛、发烧或全身酸痛等副作用？

受访中医师提醒大家要保持足够睡眠，注意饮食均衡，而且应在接种疫苗前便开始调理身体。

接种冠病疫苗后可能出现头痛、发烧或全身酸痛等副作用，坊间盛传多喝绿豆汤和椰子水有助舒缓症状。这说法有根据吗？

首先应该了解：接种疫苗后出现的副作用，一般是为期数小时或数天的先天性／固有免疫反应（innate immune response），意即体内免疫细胞被召集到感染或炎症区域，并以特化白血球识别并消除外来物质。《华盛顿邮报》上个月刊登的报道，接种mRNA疫苗（例如辉瑞／Pfizer与莫德纳／Moderna）的人士之中，有超过九成启动了后天性免疫反应，出现副作用则不到一半，而且大部分为轻微副作用。

无论是否出现副作用，一般都可喝适量绿豆汤。余仁生中医淡滨尼诊所高级中医师彭亚伶说，绿豆汤具有清热解毒、消暑除烦、止渴健胃、利水消肿的功效，“接种冠病疫苗后适当地喝一些绿豆汤，可以起到补充营养、清热解毒、消暑除烦等功效，对身体很有好处。”

海带排骨汤排毒 蜂蜜清热

她提醒，绿豆汤的分量应根据体质决定，脾胃虚寒的人须慎用。

彭亚伶医师也说，椰子水营养价值很高，能有效补充人体的营养成分，提高机体的抗病能力，并且具有补益脾胃、杀虫、消疳等功效。不过，这个美味的饮料并非人人适喝。“脾胃虚弱、脾湿重、肾气弱、哮喘、子宫虚寒、孕妇产妇等要慎喝椰子水。”

除了绿豆汤和椰子水，彭亚伶医师建议可喝蜂蜜水并食用海带排骨汤。海带排骨汤有清热排毒和滋养身体之效，蜂蜜则有助清热解毒，润肠通便，也可生津止渴，但糖尿病患者必须慎用。“蜂蜜水老少皆宜，可适用于大多数人的体质。”

接种疫苗前先调理身体

彭亚伶医师

彭亚伶医师建议，接种冠状疫苗前三到五天可自行调理身体，做法包括保持正常生活节奏，睡眠充足，饮食规律，注意保暖，别受风寒，放松心情，适当运动，增强自身免疫力。

如果体质较虚弱或是身体燥热，她建议可在接种疫苗前的两三周就找中医调理，用补益及清热功效的药物改善或缓解体虚及燥热的症状，加强体质，提高免疫力。“身体状况正常，才适合接种疫苗，并且可减轻副作用。

目前，接种第一剂和第二剂疫苗之间的等候时间可能长达八周。彭亚伶医师认为，这段时间内应继续确保睡眠充足，饮食宜均衡、清淡、营养。

她说：“打了第一支疫苗后，最好戒口辛辣刺激性食物一周或数天，避免进食公鸡、鲤鱼、猪头肉、鸭肉、鹅肉、牛肉、蛋糕、竹笋、鱼头等，以免引起发炎。”

此外，就是补充足够水分，并且保持平常心，不必过于忧虑。“如果身体出现状况就及时调理，有什么健康疑问应及时看医生。注意保温，避风寒，预防感冒，适当做有氧运动，提高机体免疫功能，以良好的状态接受第二支疫苗。”

接种疫苗后若出现轻微疲倦、头晕、头痛，食欲减退现象或伴有轻微欲呕，其实可向中医师求诊。彭亚伶医师解释，中医师会通过望闻问切，根据病情辨证论治及辨证施治，采用中药或针灸等方法为病人治疗。

不过，如果接种疫苗后出现发烧不退、发痒、红疹，病情严重，一定要多加留意，一旦有任何异常，应当立即求医，看是否出现过敏。

免疫力“不是补出来的”

要加强免疫力，绝对不能临时抱佛脚。彭亚伶医师指出，中医讲“正气存内、邪不可干”，因此平常要想让正气存内，就要讲究平衡。

她解释：“中医认为免疫力是调整出来的，不是补出来的，上火了就须泻火，有虚才能补，只有阴阳平衡才是正气存内的状态。人体‘阴阳平衡，正气存内’，身体的免疫力就提高了。”

如何保持阴阳平衡、正气存内？中医认为有几个方面必须注意。