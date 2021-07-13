感觉越来越郁闷烦躁？做这5件事纾解压力

冠病暴发至今已一年多，你是否感觉越来越郁闷或烦躁？面对接二连三的改变，这些不良情绪绝对正常；除了照顾身边人，我们也要重视自我照护。

共和理工学院健康管理与推广学两名讲师讲述自己经历的困扰，进而分享他们的解忧心得，并提出如何促进身心健康的方法。

“荧屏疲劳”（screen fatigue）来袭，工作和私生活的线上邀约接连不断，感觉自己必须参与却又非常烦躁，回拒了又愧疚；孩子忽然必须居家学习，日常生活被打乱……共和理工学院健康管理与推广学高级讲师邵嘉敏的这种经历，相信许多人都感同身受。

她说：“我真的感觉到自己对日常生活失去控制，那种巨大的挫败感难以抵挡。”

高级讲师邵嘉敏：我们应该专注于自己可以控制的事，避免过度担心未来。（共和理工学院提供）

邵嘉敏于是赶紧为家中每个成员设立新日常常规，确保大家的工作、学习时间与休息时间都明确分开。无论是自己或孩子，工作或上课时也有固定休息时间，例如腾出5到10分钟起身做简单的舒展，或是几组深蹲或弓箭步，运动腿部肌肉。

休息时间别机不离手

“身体活动能为心理健康带来许多好处，而且最棒的是你根本不必花费太长时间，或使用特别器材。只要做简单运动，也能雀跃心情，让人愉悦。”

邵嘉敏指出个中关键：让身体有机会多动起来。“任何一种步行，无论是快走或漫步，都能让我精神豁然开朗。不过要记得休息时别用手机，才能让大脑真正从荧屏放假。就算只有几分钟休息，也能改善自己的认知能力，从而提高学习与工作效率。”

反之，要是缺乏运动和休息，心理健康可能���因为冠病这场全球大流行性疾病而每况愈下。

讲师湛世文：适时休息，远离荧屏是纾解压力的方法之一。（共和理工学院提供）

共和理工学院健康管理与推广学讲师湛世文说：“冠病这场全球大流行性疾病以及冠病引发的经济问题，已经给许多人的精神健康造成负面影响，也给精神病患者制造了更多障碍。原本就被精神问题困扰的人士，要是没有及时诊治，病情可能变本加厉。抑郁症和焦虑症也可能因为这场疫情而病发。”

哪些族群在这个时候患上精神疾病的风险更高？

“学生和年轻上班族可能因为疫情而必须居家学习，或是因为冠病而失去收入，这些事情都会造成精神健康欠佳。此外是照顾年幼孩子的母亲或单亲家长，还有提供必要服务的员工，例如前线工作人士，以及独居年长者或缺乏社交网络的年长者。”

2012年以来自杀率达新高

精神困扰不可小觑。根据新加坡援人协会（SOS）上周发表的最新数据，我国去年发生452起自杀身亡事件（比前年的400起增加了13%），自杀率为每10万人中有8.88起，是2012年以来的新高。每个年龄层的案例亦有所提高：年龄介于10至29岁的青年，以及30至59岁的中年，整体自杀案例增加了7%；60岁及以上的自杀死者达154人，较前年激增26%。

湛世文指出，冠病这场全球大流行疾病，会给精神健康造成短期性以及长期性的影响。他提出五个有助纾解压力的建议：

①无论是读书、工作或是利用社交媒体，都应该适时休息。让自己离开手机、电视及电脑，给大脑休息，每天应该至少离线两小时。

②吃得健康，饮食均衡，培养运动习惯，确保睡眠充足，少摄取酒精，少吸烟，以及练习呼吸和正念等。

③尝试新活动，或培养新爱好。

④与其他人保持联系，和亲友讲电话（而不是互发短信），以及向他人倾诉自己的困扰，分享心情。

⑤与社区组织或与信仰、宗教组织联系。

别把焦点放在疫情的结束

和去年同时期比较，现在或许有更多人因为无法恢复病毒暴发前的生活而感觉到“COVID-fatigue”（冠病疲劳感）。疫情可能改善也可能恶化，我们要如何面对诸多不确定与不安？

邵嘉敏指出，去年实行阻断措施期间，一般人都放缓脚步与节奏，但随着病毒继续传播，疫情不知何时画上句点，人们可能开始感觉疲劳不堪。她认为这个时候必须改变想法，别把焦点放在疫情的结束或是其他灵丹妙药。“我们应该专注于日常生活中自己可以控制的事，例如接受新常态，尽量保持个人良好卫生，以及遵守所有安全行为准则，比如戴口罩以及保持社交距离。不要过度担心未来可能会发生或是不会发生的事，这样或许有助舒缓焦虑感。”

对自己善良一点

此外，邵嘉敏建议每个人对自己善良一点，调整对于自己和他人的期待，了解到我们可能无法像以前那样完成这么多事，做事的速度也可能不一样。“重视每一天的小成就，例如比平时多运动了10分钟，自我称赞一下。‘感恩笔记本’对我来说相当有效，它可以帮助我有意识地反思自己应该珍惜或感恩的事物，以更全面地看待和理解事情。”