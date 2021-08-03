结肠直肠癌患者 患者年轻化

一些人以为只有男性和年长者才会患上结肠直肠癌。事实是否如此？《活得好》请新加坡医疗集团癌症中心医务总监兼肿瘤内科顾问医生黄醒荣解答有关结肠直肠癌的常见迷思。

迷思1：年长者才会患结肠直肠癌？

黄医生：结肠直肠癌发病年龄有年轻化趋势。美国防癌协会已把筛查年龄从原本的50岁降低至45岁。我建议年龄45至50岁的国人也考虑接受结肠直肠癌筛查。

检验粪便隐血是筛查结肠直肠癌的其中一个方法，但比起肠镜，准确性相对较低，得每年进行；肠镜为筛查的最准确方法，每隔5至10年才需要进行一次。

迷思2：女性不必担心患结肠直肠癌？

黄医生：男性病例略比女性高，但并不表示只有男性才会患这癌。女性的罹患率较低，可能与女性的雌激素保护作用有关。女性使用含激素的避孕药，以及绝经后使用激素补充者，患结肠直肠癌的概率可稍微降低，但雌激素的使用会提高患乳腺癌的风险。

迷思3：肠镜的过程很痛苦？

黄医生：其实不然。进行肠镜前，医生一般会为患者通过静脉注射镇静剂，因此，患者是在没知觉的情况下做检查。

检查前得服用泻药清洗肠胃，或许让人感到不适，但近年清洗肠胃的泻药已有改善，不像过去那样得大量喝。

肠镜筛查出现严重并发症的概率微乎其微。