在家时间长 更多人现过敏症状

过敏症在全球有上升趋势，在本地，每10人中约一人患有过敏症。疫情期间，更多人出现过敏症状，《新明日报》《活得好》请医生解析原因和预防方法。

疫情期间，由于各种防疫措施，许多人在家的时间多了，DTAP诊所集团孔振宇医生接受《活得好》访问时指出，这意味着大家更长时间接触家庭环境中的过敏原；家里可能有更多灰尘、动物（宠物或虫类）或花园里的花粉，引致更多过敏症状。过敏症状一般包括皮肤红肿发痒等。

要预防过敏发作，孔振宇医生建议，应避免接触过敏原。例如，改变环境，以防止环境过敏原（如尘螨）的积累、减少接触可能引发过敏反应的宠物等；改变饮食，以避免会引起过敏的食物。

过敏症的治疗，包括服用抗组胺药、减充血喷鼻剂（nasal decongestant）、鼻内类固醇（intranasal steroids）和涂抹用于治疗皮疹的类固醇乳膏。

另有一种舌下免疫疗法（sublingual immunotherapy，SLIT），仅适用于吸入性过敏原，方法是，将低剂量过敏原的混合物放入喷雾剂中，每天在舌下喷一次，持续3至5年。多数患者在6个月后看到改善，通常在4年后看到最佳效果。

这疗法基本上是安全的；超过4500名接受该治疗的患者，没有申报出现危及生命的反应。