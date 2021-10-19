戴口罩影响沟通 听者如何改善听力

戴上口罩遮住表情，也影响语言沟通，我们应怎么做才能让对方听得更清楚，从而减少误会？耳鼻喉科顾问医生受访说，自从口罩成为外出必需品后，因为听力问题而求诊的人数出现上升趋势。她也提供如何同时戴口罩和助听器的建议。

口罩成为日常必需品后，原本就有听力问题的病患服务高级专员金小姐（39岁）开始面对更多困扰。

“人人戴上口罩，讲话好似含糊不清，有时难以听到他们在说什么。因为听不清楚，所以可能造成误会。有时候感觉蛮懊恼，因为我（听错而说出口）的话会让对方露出不耐烦或困惑的表情。”

金小姐的日常工作包括向患者和家属解释手术费用，大部分患者年龄较大，会要求金小姐提高声量。“但尝试提高声量后，有些患者却认为我不太礼貌，或是在吆喝他们。为免误会，我常把要传达的资料写在纸上。”

和朋友或同事聊天时，她也可能因为听不清楚而误会对方的意思。“并非所有人都有耐心重复自己刚说的话。为免尴尬，我一般就是点点头，或选择不加入对话，有时会因此感觉一些孤单和难过。”

为免问题变本加厉，金小姐决定求医，并在医生建议下接受听力测试。原本使用单侧助听器的她改为使用较舒适的隐形助听器后，更能轻易听到对方说的话。“听起来较清楚，就能更好地理解他们，这有助于减少误会，我在沟通方面的信心加强了。”

金小姐的情况其实并不罕见。

根据盛港综合医院耳鼻喉科顾问医生丽贝卡·海伍德（Rebecca Heywood）的观察，自从口罩成为外出必需品后，因为听力问题而求诊的人数出现上升趋势。

海伍德医生：要是听得到对方说话但听不清楚，就应该向医生求助，看看自己是否需要助听器。（盛港综合医院提供）

30％听力正常者听觉减退

海伍德医生说，很多患者在冠病暴发前就被听力问题困扰，但从未求医，有些则是已经知道自己出现听觉障碍（又称听觉损失），之前不愿意戴上助听器。“但戴上口罩后出现的相关听力困难促使他们前来求助。此外，还有少数患者因为难以听清楚他人戴上口罩后所说的话，而误以为自己出现听觉障碍。他们接受了听力测试（纯音听力图／pure tone audiogram），结果显示他们的听力其实正常。”

她指出，听力正常者即便听不清楚他人说的话，戴了助听器（hearing aid）也于事无补，因为助听器的运作须根据个别患者的听力损伤情况而调整。换言之，听力正常者戴了助听器，也不会感觉声量有所调高。

不过，听力正常者可考虑使用听觉辅助设备（assistive listening device），例如单人用声频放大器（personal amplifer）。这些器材可以更好地分辨信号与噪音，因此即便身处嘈杂的环境，也能把对方说的话听得更清楚。

海伍德医生说：“即便听力正常，多少也会根据唇读和对方的表情了解对方说的话，尤其是在环境嘈杂的时候。口罩不但会让话语变得模糊，也妨碍我们唇读和观察对方表情，因此说话的人戴上口罩时，听力正常的人还是会出现高达30%的听觉减退。要是原本就有听力问题，理解困难会更大，因为他们比一般人更依赖唇读，或是须近距离沟通，才能听到对方说的话。”

听力问题影响身心健康

听力出现问题时，大脑必须加倍“劳动”，才能听懂对方说的话。因此听力损伤者常常会因为必须高度专注聆听而感觉疲惫。此外，长久下来，听力有所损伤的年长者患上失智症和记忆力退化的风险也较高。听觉障碍也会造成情绪问题，因为难以和亲人沟通，容易感觉孤单寂寞。海伍德医生提醒，要是听得到对方在说话，却听不清楚对方在说些什么，就应该向医生求助，看看自己是否需要助听器。

经医生确认自己必须使用助听器的话，或许起初会有些许不习惯。特别是每次脱下口罩时，助听器或人工耳蜗都可能跟着掉落，有些患者更因此丢失了助听器。

海伍德医生建议：以绑带式口罩取代挂耳式口罩；利用细绳索和夹子，把助听器夹在衣服上，就算掉落了也不会不见，或以适用于肌肤的胶带，把助听器贴在耳朵上。

她说：“现在许多款式的助听器都可启动‘口罩模式’，多少有助减少因为戴口罩而造成的声音失真。有些助听器还有蓝牙功能，可衔接到参与线上会议时用的耳机，让声音直接传播到助听器。”

八个小建议让沟通更顺畅

无论自己或谈话对象是否有听力问题，不妨参考海伍德医生下列建议，相信有助于减少因戴上口罩而造成的沟通问题。

·说话时，站在对方正对面。

·放慢语速，尽量把每个字说清楚。

·发现对方似乎听不懂自己说的话时，可重复刚说的话，或换个表达方式。

·杂音太多的话，应找个较安静的地方继续谈话。

·参与线上会议时，提醒出席者关掉麦克风，有话要说时才开麦，以免背景噪音过多。

·要求大家启动视频功能，让所有人都能利用视觉线索，促进了解。

·使用附有麦克风的耳机。

·征求其他人同意，录下会议，方便重播自己听不清楚的部分。