降低病倒风险 施打流感疫苗才出远门

疫苗接种者旅游走廊计划的参与国多在北半球，那里即将入冬，也就是流感高峰季。两名受访医生强调，出发前除了接种冠病疫苗，也应施打流感疫苗，以降低病倒风险。

看到接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划的参与国逐步增加，你会否蠢蠢欲动？

我国上周二（10月26日）宣布与澳大利亚和瑞士开通疫苗接种者旅游走廊，意即VTL网络扩大至13个国家，其中包括韩国、英美等热门目的地。

在疫情反复的非常时期，出发前除了接种冠病疫苗，还应该做足哪些医疗保健方面的准备？

东北医疗集团医药服务总监吴治健医生和天职药房（Mission Medical Clinic）的梁俊杰医生都强调接种流感疫苗非常重要。

接种流感疫苗的多重保护

根据吴治健医生观察，冠病暴发后，接种流感疫苗的人数少了，他今年订购的疫苗数量是往年的一半。他猜想可能是一些国人对于疫苗的接种感觉厌倦（vaccination fatigue），也可能是公众的卫生观念有所加强，外出机会也少了，因此认为没有必要接种流感疫苗。

但吴治健医生希望大家了解为何应该接种流感疫苗，特别是对于慢性病患者、年长者和其他免疫力较弱的族群而言。

吴治健医生：无论是否计划出国，都应该尽快接种流感疫苗。 （受访者提供照片）

他说：“我国每年有大约500至700人因为流感及其并发症而去世。接种流感疫苗有助降低感染流感的风险；就算感染了流感，症状也会比较轻微，病情不会那么严重，也就不必因为并发症而住院。”

感染流感的另一后果可能是感染肺炎，接种流感疫苗同样有助于降低这方面的风险。

吴治健医生说：“孕妇也可以接种流感疫苗，而且宝宝会因此受到保护，保护期为出生后的首6个月。”

流感疫苗可以在一般家庭诊所接种，一般来说每年会有两种疫苗，推出时间多为4月和10月前后，分别应对南半球和北半球的流感，例如今年应对北半球的流感疫苗在11月初推出。

如果正好碰上诊所的疫苗用完，一般等数天即有新疫苗送到。冠病暴发前，许多人会在12月学校假期出国前赶去诊所接种流感疫苗，因此常有供不应求的情况，吴治健医生建议无论是否有出国计划，其实都应该接种流感疫苗，而且应该尽快。

如果准备出国，流感疫苗更是不得不做的保健措施。梁俊杰医生指出，疫苗接种者旅游走廊计划的参与国绝大多数都在北半球，这些国家即将入冬，也就是流感高峰季，因此前往这些地区之前一定要接种流感疫苗。

他说：“现在处于全球流行性疾病之中，要是同时感染流感和冠病，后果可说是不堪设想。”

梁俊杰医生：现在处于全球流行性疾病之中，要是同时感染流感和冠病，后果将不堪设想。 （受访者提供照片）

梁俊杰医生提醒，要是接种流感疫苗后出现副作用，也需要一些时间舒缓症状，因此不宜等到最后一分钟才接种。

流感疫苗的副作用和其他疫苗大同小异，例如接种处红肿、轻微发烧和疲累，梁俊杰医生说，大部分人接种后其实不会出现副作用，即便有副作用也不必有任何行动。“不过，觉得难以忍受的话，可以多休息并摄取充足水分。如果没有对扑热息痛（paracetamol）过敏，也可以在发烧时服用。”

流感疫苗外的其他疫苗

梁俊杰医生提醒，年龄在65岁以上，除了每年接种流感疫苗（患有超过一种慢性疾病，应接种两次），还要接种肺炎链球菌（pneumococcal）疫苗，包括PCV13（肺炎球菌结合疫苗）和PPSV23（肺炎球菌多糖疫苗）。PCV13可抵抗13种最常见的肺炎球菌，PPSV23可抵抗23种肺炎球菌。

根据全国成人免疫计划（简称NAIS），国人应该已经接种了其他疫苗，如Ａ型肝炎、风疹（rubella）、麻疹（measles）、白喉（diphtheria）和百日咳（pertussis），如不确定是否已经接种疫苗，可咨询家庭医生。

此外，儿童应根据卫生部建议的全国儿童疫苗计划（简称NCIS），定时接种疫苗。

吴治健医生说：“出国前请确保自己和家人都根据NAIS或NCIS接种了所需疫苗，如果因为某些特别行程而需要一些特别的疫苗，例如黄热病或狂犬病，可咨询陈笃生医院旅游保健及防疫中心。”

疫情反复的非常时期，出发前除了接种冠病疫苗和流感疫苗，还要带足防疫配备。（iStock图片）

接种流感疫苗可获政府津贴

·流感疫苗可在家庭诊所、综合诊疗所和医院注射。成年新加坡公民只要到参与社保援助计划（CHAS）的家庭诊所注射流感疫苗即可获津贴，最终支付的费用在9元至35元之间。

·到综合诊疗所接种疫苗，公民可获50％至75％津贴，永久居民可获25％津贴。

·新加坡籍儿童可在CHAS诊所和综合诊疗所，免费接种流感疫苗。

·高危族群可用MediSave支付流感疫苗费用。

欲知更多详情，包括流感之外的其他疫苗接种费，请浏览HealthHub网站。

收拾行李时别忘了这些

梁俊杰医生提醒，预防胜于治疗，出发前除了购买适合的旅游保险，还要带齐下列物品，而且数量要充足。

·御寒衣物

·口罩

·免洗洁手液或喷雾

·手套

·抗原快速检测（ART），不妨带上几盒。

·常用药，包括扑热息痛（paracetamol）、抗组织胺药物（Antihistamines）、止泻药、止吐药。

如果患有慢性病，记得携带日常服用的药品。