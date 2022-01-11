劳作有助治愈 早发性失智症患者工作中受益

工作如何改善早发性失智症患者以及照护者的健康？

崇仁致善和谐院（AHL）除了为患者安排兼职工，也和心理卫生学院的研究部门合作，深入了解这个就职计划有何益处。AHL代表与研究员受访讲解计划的意义，患者与照护者分享亲身经历。

早发性失智症指的是65岁之前发病，不少早发性失智症患者在诊断患病后失去工作，即便他们仍旧有工作能力，受影响的不单单是他们的收入，还有心理健康，照护者也因此而面对不少压力。

66岁的莫哈末·沙益（Muhammad Said）2018年中风后患上血管性失智症，当了40多年航空机械师的他过了退休年龄不获公司续约，但他每天起身后还是以为自己必须上班，每隔五分钟就问妻子罗哈妮（Rohani）：“我今天没有工作吗？”

罗哈妮告诉丈夫他已退休，他反问：“为什么？我还年轻啊。”每天不断重复的对话让她感觉疲累，但再困扰都要忍住不发脾气。

罗哈妮说：“他一直有很强的责任感，到现在还是相信自己是家里的经济支柱。幸好参与了Apex Harmony Lodge（崇仁致善和谐院，简称AHL）的工作计划，开始在蔬菜农场ComCrop照顾幼苗，也在洗衣店Orchid Laundry负责折毛巾。工作让他的心情变好，让他也更有自信。至少在工作的时候，他会忘记自己原本从事的职业，在ComCrop工作时还会想起童年时候帮父亲种果树的美好回忆。他有了工作后，我也有了喘息和休息的时间和空间。”

崇仁致善和谐院主导的工作计划取名TTW YES，TTW即Therapy Through Work（通过工作达到疗愈功效），YES指的是计划对象，即早发性以及早期失智症（young onset and early stage dementia）的患者。照护者有时会和患者一起参与工作。

AHL发言人指出，工作有助刺激失智症患者的感官及认知能力，加上身边有其他失智症患者一起做事，有助制造社交机会。“一般人对于早发性以及早期失智症的患者最大的误解，就是他们没有任何生产力，需要别人伺候。事实是，只要有适合的环境和适合的职务，他们依旧可以继续贡献劳力。”

患者参与工作计划后生活品质有所改进

为深入了解TTW YES的益处，并且探讨进一步改善计划的方法，崇仁致善和谐院与心理卫生学院研究部门合作展开研究。研究团队在城市农场、烘焙教室以及洗衣店等地方观察了13名患者的工作情况，并且访问处理TTW事务的10名员工，5名雇主以及10名照护者。研究已完成，但报告仍在撰写过程中，因此尚未公布。

研究员发现，有些患者虽然抗拒其他非工作性质的活动，却愿意参与TTW YES。此外，照护者观察到患者的心情、社交技巧以及睡眠都在参与计划后有所改善。

心理卫生学院研究部经理莎扎娜·莎万（Shazana Shahwan）说：“研究也发现雇主扮演至关紧要的角色。雇主用心为患者打造理想工作环境，有些雇主还做了特别安排，例如提供图文并茂的工作指南，有些则是为了配合患者而改了工作空间。雇主虽然是第一次与失智症患者合作，却愿意付出心力打造一个无障碍环境，这是计划成功的关键之一。看到其他职员渐渐接受，对患者也表现同理心，雇主都觉得振奋人心。”

患者期待有工作能做出贡献

莎扎娜指出一些常见的误区：以为患者不适合自己做决定，或是无法意识到自己处于什么环境；雇主和亲人可能因此擅自决定要患者停止工作，却没有意识到工作其实有一定的心理效益。“特别是在诊断初期，忽然失去工作、日常习惯与独立自主后，患者可能感觉自己一无是处，没了生活目标，整体生活素质下降。在这个时期有工作机会，白天有适合做的事，还能认识其他有类似经历的患者。我们访问的看护者说，患者都很期待工作，而且会因为自己能够有所贡献而感到充实满足。”

目前，患者一般是每周工作一次，研究团队建议增加天数，患者能获取的效益更大。要做到这一点，就必须和更多雇主合作，因此必须摒除雇主对于失智症的错误认知。

当了数十年建筑师的姚觉新（62岁）2013年被诊断患上单纯疱疹病毒脑炎，症状包括记忆力变差、思绪混乱和抑郁等。他在脑科医生的转介下参与TTW计划，工作场所包括农场和洗衣店。他在ComCrop受访时说充满绿意的环境有助改善心情，而且工作安排能让患者感觉自己是团队的一员，故而产生归属感。他说：“我相信公众和其他机构能与崇仁致善和谐院密切合作，支持并加入这些为患者而设的活动。”

ComCrop农场经理陈秀文说：“只要了解患者的病情，就能设身处地为他们着想，并且好好策划工作安排，确保事务在他们的能力范围之内。当然还要多一点耐心，多一点谅解，其实就不会有什么大问题。”