手颤 健康敲起警钟？

手颤并不罕见，但大部分时候不必担心，手颤也不必然和帕金森症有关。

医生解释手颤类型的异同，厘清常见误区。除非症状持续一段时间，甚至变本加厉，或同时出现其他症状，否则一般不必立即求医。

问

60多岁的妻子几个月前开始手颤，症状一般出现在用筷子夹菜时。不过她只要把手肘靠在桌 面，双手就不会颤抖。我起初担心这 可能是帕金森氏症，但朋友说其实未 必。请问手抖还可能有哪些原因？

答

李伟山国立脑神经医学院脑神经内科助理顾问医生（国立脑神经医学院提供）

手部颤抖（hand tremor）相当普遍。因手颤而转介到国立脑神经医学院（NNI）求诊的患者之中，最常见的是年轻人及年长者。

几乎每个人都会在承受压力或用力过度时出现手抖的情况，这类颤抖又称enhanced physiological tremor（增强的生理性震颤），大部分情况和姿势与动作有关，特别是在焦虑、肚饿、摄取咖啡因，或是做了剧烈运动后，震颤的情况可能变本加厉。

手颤的其他常见导因包括帕金森氏症、原发性震颤（essential tremor）和药物诱导的震颤（drug-induced tremor）。药物诱导的震颤可能是因为患者患有其他病症，必须服用免疫抑制剂（immunosuppressant）、荷尔蒙或是针对癫痫的药物。

手颤患病率视成因而异，最大风险因素之一是年龄，特别是原发性颤抖或是与帕金森氏症相关的手颤。

良性的神经系统状况

原发性颤抖症是一种归类为良性（benign）的神经系统状况，在全球60岁及以上的人群中，患病率是4%或以上。这类震颤和生理性震颤一样，往往与姿势和动作有关，摄取酒精后会有所舒缓。除了双手，患者的声音和头部也可能受影响，其他家庭成员亦可能有类似情况。

帕金森氏症则是一种神经退化疾病，50岁及以上的本地人口之中有约0.3%受影响。帕金森氏症引起的手颤一般发生在患者没有任何活动时，其他症状包括动作变缓，姿势较僵硬，脸部表情减少，步幅较小，以及经常跌倒。

此外，中风和小脑病变都可能造成手颤。要是伴随手颤的症状包括口齿不清、步伐不稳、头晕或复视，可能要考虑是否为中风或小脑病变，应尽快求医。

手颤可能不药而愈

如果手颤是忽然发作或是持续不见改善，甚至变本加厉，同样应尽快求诊。其他警钟包括：手颤之外还经常跌倒，动作变慢，或是姿势僵硬。

求诊时，医生一般先详细问诊，询问内容包括：手颤的发作时间和情况，轻重程度，身体其他部位是否受影响，什么时候变得严重，什么时候有所缓解，其他神经系统症状，家族病史和药物记录等。

接着是检查神经系统，以便确认手颤是否为一些严重病症所致。确认诊断之前，医生会根据病史和检查结果，安排验血或脑部显影（brain imaging），也可能两者兼施。

在某些情况下，手颤可能不药而愈。如果是增强的生理性震颤或药物诱导的震颤，只要能消除刺激因素（例如焦虑情绪或引起震颤的药物），即可改善症状或完全治愈。

原发性震颤则可能时好时坏，影响因素包括情绪以及当下的活动。原发性震颤和帕金森氏症所引发的震颤都可以通过药物或脑深部电刺激（deep brain stimulation）手术治疗。

如果是因为中风或脑部受伤而导致的震颤，大部分是以药物为对策，例如β受体阻断剂（Beta-blockers）、左旋多巴（Levodopa）和抗胆碱剂（anticholinergics）等，药效不定。有些患者的情况，是在做了脑深部电刺激手术后有所改善。

大多数时候，手颤其实是良性情况，而且只需简单介入就能见效，甚至不必求医也能解决问题。例如少喝咖啡或茶，放松身心，就有可能让手颤情况有所舒缓。

厘清手颤三大误区

X手颤对身体有害。

√大部分手颤并不会影响生理健康，但患者可能因为手颤而苦恼。

X手颤必须立即求医。

√尝试放松自己，三餐定时吃，避免喝太多咖啡或茶，或许就能发挥功效，也就不必求医。

不过，要是手颤持续一段时间，甚至变本加厉，或同时出现其他症状，那就应该咨询医生。

X手颤等于患上了帕金森。

√不。帕金森患者一般不会只有手颤，同时还会出现其他症状，例如动作变缓、身体僵硬、表情减少、步幅较小以及经常跌倒。不过，早发型帕金森的症状有可能是轻微的手颤，因此手颤情况要是没有好转，患者还是应该求医。

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