三月是结肠直肠癌意识月，年轻患者受访分享诊断前的症状。专科医生解释，这类癌症病患不一定是年长者，如有相关家族病史在50岁前就应该接受结肠镜检查。

如果有好几天无法排便，你会怎么做？

29岁的陈扬霖几年前开始工作，不久忽遇这种状况。从事海事与岸外工程业的他尝试多喝牛奶、酸奶和辣食，又看了医生，服了便秘药物，但过了一周还是无法见效，情况甚至变本加厉——起初没有任何疼痛，后来频频感觉即将腹泻，却始终无法排便。

在结直肠专科医生的安排下，陈扬霖接受结肠镜检查（colonoscopy），结果发现直肠有恶性肿瘤，意即他患上了直肠癌（rectal cancer）。他先接受电疗，但效益并不显著，于是决定动手术。没想到手术前的几天忽然出现排尿问题，结果发现肿瘤变大了，压到了膀胱。换言之，陈扬霖除了做结肠造口术，还要做泌尿造口术（urostomy）。

陈扬霖说：“当时，我根本还没真正接受自己必须做结肠造口术，结果又多了一个手术，我必须接受今后得穿戴尿路造口袋和结肠造口袋的现实。我曾经一直自问，为什么这件事要发生在我身上？但癌症已经夺走了这么多东西，我们还能控制的就是自己的反应。现在的我把造口（stoma）视为自己得以正常生活的途径，而不是一个缺陷或残疾。”

发生在结肠或直肠的癌症又称结肠直肠癌，是国人最普遍的癌症之一；诊断案例在本地男性排名第一，在女性中的排名则是第二位，仅次于乳癌。虽然年龄越大风险越高，但年轻人也可能患上结肠直肠癌。

年轻人也可能患结直肠癌

3月份是结肠直肠癌意识月，出产造口袋的丹麦医疗公司Coloplast上个月24日举行了相关研讨会；结直肠外科兼普通外科高级顾问医生周明豪在会上指出，年轻患者的比例渐渐出现上升趋势，其中包括30多岁和40多岁的患者。此外，大部分患者并不会在癌症初期出现任何症状，等到有症状时往往已是癌症后期，约六成患者是在癌症第三期或第四期时才被诊断。

周明豪医生：年轻人也可能患上结直肠癌，风险因素之一是家族病史。

根据卫生部提出的筛检准则，患癌风险属于一般的国人应从50岁开始接受结直肠癌筛检；如果患癌风险较高，例如家族病史有结直肠癌，那可能在50岁前就必须做筛检。

周明豪医生说，直系或二级亲属中有人曾患结直肠癌，应根据亲人被诊断的年龄决定什么时候做初次筛检。例如亲人是在45岁被诊断患癌，就应该提早10年，意即自己还是35岁时就做结肠镜检查，即便当时没有任何症状。“结直肠癌是年轻人也可能患上的癌症。筛检的目的是确认结直肠是否长了息肉，并且在息肉发生癌变前切除它。”

周明豪医生说，美国已在2021年把初次做结直肠癌筛检的建议年龄从50岁降至45岁，他本身也因为看的年轻病例不少，所以在30多岁时就做了第一次筛检。“或许在接下来的5年到10年，我们可以考虑是否要采取更严谨的筛检守则？”

结肠直肠癌的治疗方法之一是切除病变的大肠，某些情况也会一并切除有病变的直肠和肛门括约肌肉。剩余的大肠必须改道，即在腹壁上开口，并以缝线固定，医学称之为结肠造口或大肠造口（stoma）。造口位置可能在左腹，也可能在右腹，要看患者情况和体型而定。

术后，粪便由造口排出体外，造口的位置会贴上造口袋，这可能是暂时性或终身性的佩戴。结肠造口的黏膜没有通到任何神经，所以触碰它时不会有任何感觉。

希望公众正确认识造口袋

公众以及不少患者可能误以为造口袋会对生活品质有极其负面的影响。周明豪医生说：“提到造口，患者往往因为不够了解而感觉难以接受，甚至因此不愿意做手术，尽管这是可以救命的手术。”

事实是，即便戴着造口袋，还是可如常工作、运动、生活。

陈扬霖把尿路造口袋和结肠造口袋视为自己得以正常生活的途径，而不是缺陷。（受访者提供图片）

陈扬霖指出，造口确实会带来一些挑战，例如他每个月花大约400块钱，购买必须定期更换的造口袋和相关医疗用品，造口周遭皮肤也可能发痒或不适。此外，他必须规划饮食时间和分量，例如知道自己必须提上口头报告，那之前的45分钟就停止喝水。

“在外头时如果必须清空造口袋，我得使用空间比较宽裕的残障专用厕所，有时会因此觉得难为情，因为单看表面，可能会以为我滥用残障专用厕所。”

他希望公众除了多认识造口，并且及时接受筛检，也能了解到其他人可能有我们看不到的难处。“看到四肢健全的人士使用残障专用厕所，我们不应加以批判。因为对方可能有苦衷，只是我们不明白或没有看见。”

陈扬霖每个月必须花400元左右购买造口袋与相关用品。

结直肠癌意识月活动

·下周六，请穿蓝色

蓝丝带是结直肠癌意识的象征，新加坡造口协会（Ostomy Association of Singapore，简称OAS）鼓励公众在下周六（3月19日）穿上蓝色衣物，希望借此提高国人对直肠癌的认识，也提醒大家多认识直肠癌的症状，及时接受结肠镜检查。

欲知更多详情，可联络OAS（help@oas.org.sg）或浏览官网。

·捐款资助低收入人士，接受结肠镜检查

即便没有家族病史，年龄到了50岁及以上应该接受结肠镜检查。为了给低收入人士提供免费检查，365防癌教育协会与ICON癌症中心合作举办筹款活动#My1stColonoscopy，希望在4月22日之前筹到六万元。

捐款网站：give.asia/campaign/my1stcolonoscopy#/

据筹款单位所知，重组医院的结肠镜检查基于冠病疫情而出现延误，因此受益者将在私人诊所接受检查，检查前后也会在私人医疗中心接受家庭医生问诊。