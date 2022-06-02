5个“D”技巧 应对戒断症状

戒烟的戒断症状包括：非常渴望吸烟、感到烦躁、疲倦、无法集中注意力、感到饥饿。一些人在戒烟的头几天会咳嗽和流鼻涕。黄廷方综合医院高级药剂师罗敬颖接受《新明日报》《活得好》时说，虽然这些症状可能难以忍受，但一般是短暂的，持续几天到几周。

高级药剂师罗敬颖说，为了更好地应对戒断症状，建议使用5个“D”技巧：（可放这5个D的英文）分心（Distract）、延迟（Delay）、喝（水）（Drink (water)）、深呼吸（Deep breathing）、和讨论（与某人交谈）（Discuss talk to someone）。

“用了这些方法后，你可能发现渴望吸烟的欲望在约10到15分钟后消失，这就得恭喜你，你成功少吸了一根烟。”

Q：对于屡戒屡失败的烟客，你会给什么建议？

罗敬颖：不要气馁！你可能需要尝试两至五次才能成功戒烟。每个尝试都是一个学习体验，因为你能从中探索哪些方法对你是行得通，哪些行不通。请记住，在戒烟之旅，你并不孤单。

Q：有些人认为，吸烟无益，吸电子烟无碍。这想法正确吗？

罗敬颖：虽然电子烟可能使吸烟者接触较少量有毒化学物质，但并不表示它完全无害。目前还需要长期研究来确定电子烟对人类健康所造成的长期影响。

2020年2月，美国疾病控制和预防中心（CDC）确认了2807例和电子烟使用相关的肺损伤(EVALI)病例和68起死亡例。